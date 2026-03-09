La princesse Eugenie a quitté son rôle de marraine d'Anti-Slavery International, a annoncé l'association caritative. La fille d'Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson semble faire les frais du scandale Epstein dans lequel sont impliqués ses parents.

La princesse Eugenie a quitté son rôle de marraine d'Anti-Slavery International. Covermedia

La princesse Eugenie a démissionné de son poste de marraine de l'organisation caritative britannique Anti-Slavery International, la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme au monde.

Cette décision fait suite à la publication par le ministère américain de la justice de millions de documents et de courriels relatifs au rôle de Jeffrey Epstein dans l'abus sexuel et la traite des femmes dans le monde entier, qui ont jeté le discrédit sur son père, Andrew Mountbatten-Windsor et sa mère Sarah Ferguson.

Le profil de la princesse a été retiré du site web d'Anti-Slavery International, qui avait auparavant salué son travail « à tous les niveaux avec les leaders de la lutte contre l'esclavage moderne». L'organisation caritative a publié un communiqué dans le journal Observer.

«Après sept ans, le patronage de SAR la princesse Eugénie d'York a pris fin. Nous remercions vivement la princesse pour son soutien à Anti-Slavery International. Nous espérons qu'elle continuera à œuvrer pour mettre fin à l'esclavage», peut-on lire.

Nobody's Girl

La princesse Eugenie avait annoncé le 18 octobre 2019, journée contre l'esclavage, qu'elle deviendrait mécène d'Anti-Slavery International, qui a été fondée en 1839 par Thomas Clarkson, l'un des premiers abolitionnistes anglais. La princesse et sa sœur aînée, la princesse Baatrice, avaient été impliquées par leur père lorsqu'il s'était justifié de ses liens avec Jeffrey Epstein lors d'une interview catastrophique avec la BBC en 2019. En effet, Andrew Mountbatten-Windsor a affirmé que la nuit où il est accusé d'avoir eu des relations avec Virginia Giuffre, en mars 2001, il était «à la maison avec les enfants», après avoir emmené la princesse Beatrice, alors âgée de 12 ans, à une fête au Pizza Express de Woking.

Aucune des deux sœurs n'a pour l'instant fait de commentaire sur cette affaire. L'Américaine Virginia Giuffre avait accusé celui qui a été déchu de son titre de prince, entre autres décorations et distinctions, d'avoir abusé d'elle quand elle avait 17 ans dans le cadre des orgies organisées par Jeffrey Epstein. Les deux parties auraient conclu un accord, estimé à 12 millions de dollars, en 2022. Les mémoires, Nobody's Girl, de la quarantenaire ont été publiés en octobre 2025 à titre posthume, après son suicide en avril de la même année.