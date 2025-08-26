Daphné Bürki: «Pour mes filles, je n'ai pas le droit de flancher»

Daphné Bürki est très complice avec ses filles. C'est d'ailleurs pour elles que l'animatrice, qui a perdu son compagnon il y a un peu plus d'un an, « n'a pas le droit de flancher », ainsi qu'elle l'a confié à La Tribune Dimanche.

Celle qui va mener sur France Inter une interview matinale baptisée Nouvelles Têtes à la rentrée avoue même « adorer» son rôle de mère. « Avec mes filles, on forme une coloc de trois gonzesses», expose-t-elle.

D'ailleurs, Hedda, 17 ans, née de son union avec le musicien Patrice Bürki, et Suzanne, 12 ans, issue de sa relation avec Sylvain Quimène, ont droit au chapitre quant à la carrière de leur mère. « J'associe toujours mes filles à mes choix professionnels. Chaque fois que j'ai un nouveau projet, je les fais voter pour savoir si je dois le faire», raconte encore l'animatrice de 45 ans. Ainsi Drag Race a reçu le sceau d'approbation des deux sœurs, elles qui « adorent (s)on amie Nicky Doll et la joie qui se dégage du programme».

Dans les épreuves, ce sont encore ses filles qui font tenir Daphné Bürki. En avril de l'an passé, à quelques semaines de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris pour laquelle elle a tant travaillé, son compagnon David Hache est brutalement décédé. « On m'a séparé d'un des amours de ma vie, j'en ai deux autres qui s'appellent Suzanne et Hedda, mes deux filles. Pour elles, je n'ai pas le droit de flancher», affirme Daphné Bürki.