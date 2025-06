Appelez-le (peut-être) Sir! David Beckham serait en effet sur la liste, comme le relaye la BBC, des personnalités anoblies par le roi Charles III à l'occasion de son anniversaire officiel.

David Beckham

Chaque année, pour marquer l'anniversaire officiel du monarque célébré lors du Trooping The Colour en juin, plusieurs personnalités reçoive un honneur du souverain britannique. Et cette année, à en croire plusieurs médias, dont la très sérieuse BBC, le footballeur a été retenu.

David Beckham avait déjà été fait officier de l'Ordre britannique (OBE) en 2003. S'il envisagé depuis 2011 pour être élevé au rang de chevalier, celui qui a pris sa retraite des terrains en 2013 avait semblé avoir critiqué en privé le système pour être honoré par la couronne. Des e-mails privés avaient été publiés par quelques médias en 2017. L'époux de Victoria Beckham avait répondu, via son porte-parole, que les messages avaient été « sortis de leur contexte».

D'autres petits couacs auraient également empêché la couronne de l'anoblir, comme certains investissements pour obtenir un allègement fiscal en 2017, ou encore les quelques millions de livres sterlings versées par le régime Qatari pour son rôle d'ambassadeur de la Coupe du monde en 2022.

Preuve que de l'eau a coulé sous les ponts, David Beckham a depuis noué une amitié solide avec le roi Charles III, et est devenu un ambassadeur de son association caritative, partageant la même passion du jardinage. Proche de Tom Cruise, qui est lui-même en très bons termes avec le prince William et son épouse la princesse Catherine, l'ancien sportif devrait donc être anobli ce mois-ci. Rien n'est garanti cependant, puisque le gouvernement a fait savoir qu'il « ne commente pas sur les spéculations des honneurs». En tout cas, si David Beckham devient Sir Beckham, Victoria sera officiellement reconnue sous le titre de Lady Beckham, et quoi de plus naturel pour Posh Spice!