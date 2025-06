David Beckham a profité de la Fête des pères pour envoyer sur Instagram un message d'amour à tous ses enfants, accompagné de tendres photos de famille. L'ancien footballeur a même directement lancé un appel du pied à son fils Brooklyn Beckham, avec lequel il serait en froid.

David Beckham a insisté sur le fait qu'il était « très fier» de tous ses enfants, alors que des rumeurs de querelles familiales circulent. Covermedia

Covermedia Covermedia

David Beckham a insisté sur le fait qu'il était « très fier» de tous ses enfants, alors que des rumeurs de querelles familiales circulent.

En général, pour la Fête des pères, les enfants rendent hommage à leur papa. L'ancien footballeur tout juste anobli par le roi Charles III a, lui, décidé de s'adresser à ses enfants lors de ce ô combien symbolique jour de l'année.

David Beckham et sa femme Victoria sont les parents de trois garçons, Brooklyn, 26 ans, Romeo, 22 ans, Cruz, 20 ans, et d'une fille, Harper, 13 ans. Sur Instagram, dimanche 15 juin (25), la légende du football a partagé un diaporama de photos de lui et de ses quatre enfants.

« Mon travail le plus important et le plus apprécié dans la vie est d'être un père... Je suis tellement fier de vous tous et comme papa (désolé les garçons) vous le dit chaque jour, je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive...» a-t-il écrit dans la légende. « Maman, merci d'avoir fait le plus important et d'avoir fait de moi un père. Il n'y a pas de plus grand cadeau dans la vie que de faire de moi un père... Joyeuse fête des pères... Je vous aime, les enfants, plus que vous ne pouvez l'imaginer...»

David Beckham a envoyé ce message à toute sa famille. En outre, le quinquagénaire a posté une photo de lui et de Brooklyn en train de boire du vin avec les mots « Je t'aime» et a tagué son fils aîné.

Pas de réaction de la famille

Ce message veut-il éteindre les rumeurs qui ont circulé ces derniers mois, suggérant que Brooklyn Beckham et sa femme Nicole Peltz s'étaient brouillés avec sa famille? En effet, le jeune couple n'avait pas assisté aux célébrations du 50e anniversaire de David Beckham au début du mois de mai et Brooklyn Beckham n'a pas encore commenté publiquement l'anoblissement de son père.

Aucun membre de la famille n'a pour l'instant réagi au message de David Beckham.

Nicola Peltz a toutefois célébré la Fête des pères: celle du sien, Nelson Peltz, 82 ans. Sur ses Instagram Stories, elle a posté au cours du week-end: « Joyeuse fête des pères au meilleur père du monde. J'ai tellement de chance d'être ta fille, je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Merci d'avoir toujours été mon soutien constant, je t'aime au-delà des mots. Bonne fête des pères papa.»