Brooklyn Beckham a fait savoir récemment qu'il ne voulait en aucun cas se réconcilier avec sa famille. Cela n'a pas empêcher ses parents, David et Victoria Beckham, de lui souhaiter un bon anniversaire sur leurs réseaux sociaux.

David et Victoria Beckham ont souhaité un joyeux anniversaire à leur fils Brooklyn, qui refuse de leur parler depuis plusieurs mois. Covermedia

La star du football à la retraite a posté mercredi (4 mars 26) dans ses Stories Instagram une photo de lui et Victoria tenant Brooklyn dans une piscine alors qu'il était jeune enfant. « 27 ans aujourd'hui... Joyeux anniversaire Bust, nous t'aimons x», a écrit en légende l'ancien sportif, ajoutant un emoji de regard ému et un cœur blanc.

David Beckham a ensuite publié une deuxième photo, en noir et blanc, de Brooklyn et lui. Il a ajouté une légende similaire: « Joyeux anniversaire Bust. Je t'aime x», en référence au surnom qu'il donne à Brooklyn Beckham, Buster.

La Spice Girl devenue créatrice de mode a également adressé des vœux d'anniversaire à son aîné sur la même photo de piscine. « Joyeux anniversaire Brooklyn, nous t'aimons tellement», a-t-elle ajouté en commentaire avec un emoji cœur rouge.

Victoria Beckham a ensuite partagé une vieille photo d'elle avec Brooklyn lorsqu'il était bébé, s'amusant dans le jardin. « Joyeux 27e anniversaire Brooklyn, je t'aime tellement», a-t-elle réitéré avec, cette fois, six émojis en forme de cœur rouge.

Leurs publications interviennent plus d'un mois après que Brooklyn a publié une déclaration explosive sur Instagram dans laquelle il déclarait qu'il ne voulait « pas se réconcilier» avec sa famille. L'influenceur a accusé ses parents d'avoir « essayé sans relâche de ruiner ma relation» avec sa femme Nicola Peltz, et de l'avoir contrôlé « pendant la majeure partie de ma vie». Il a également affirmé que Victoria Beckham avait « détourné» sa première danse avec son épouse le jour de leur mariage en 2022 et « dansé de manière très inappropriée sur moi devant tout le monde».

David et Victoria Beckham, qui n'ont pas répondu directement aux accusations de leur fils aîné, sont également les parents de Romeo, 23 ans, Cruz, 21 ans, et Harper, 14 ans. Romeo a salué l'anniversaire de Brooklyn Beckham en postant une photo rétro d'eux portant des kits de football sur ses Stories Instagram, mais il n'a pas fait de commentaire.