David Guetta est papa pour la quatrième fois! Le DJ a également dévoilé sur Instagram le prénom que sa compagne Jessica Ledon et lui ont choisi pour le nouveau-né, qui est leur deuxième enfant ensemble.

David Guetta a annoncé la naissance de son quatrième enfant. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le DJ français de 58 ans a révélé sur Instagram jeudi (26 février 26) que sa compagne, Jessica Ledon, avait récemment donné naissance à leur deuxième enfant ensemble. Le couple a accueilli leur premier fils, Cyan, en mars 2024.

A côté d'un diaporama de photos adorables du nouveau-né, l'auteur du tube When Love Takes Over a dévoilé le prénom du nouveau-né. « Bienvenue dans le monde Skyler », a-t-il écrit, ajoutant: « Le plus beau secret que nous ayons jamais gardé ».

David Guetta a également posté des images de la séance de photos de maternité de Jessica Ledon, de la baby shower, ainsi qu'une courte vidéo le montrant en train de bercer Skyler. « C'est la meilleure sensation au monde, ce petit ange qui dort sur ma poitrine », a déclaré David Guetta, âgé de 58 ans, en souriant dans la vidéo.

Le producteur de musique est également père d'une fille, Angie, 18 ans, et d'un fils, Tim, 22 ans, issus de son mariage avec Cathy Guetta née Lobé.

A la suite de cette heureuse nouvelle, David Guetta et sa famille ont reçu de nombreux messages de félicitations. Jennifer Lopez a écrit « Awwww félicitations », tandis que Tinie Tempah a commenté: « Félicitations brooo».