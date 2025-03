David Hasselhoff a fait part de son chagrin à la suite du décès de son ex-femme. L'acteur, qui a eu deux filles avec Pamela Bach, a demandé sur X que l'on respecte la douleur de la famille.

David Hasselhoff s'est exprimé après le décès de son ex-épouse. Covermedia

L'acteur de 72 ans a été marié à une autre star d'alerte à Malibu, Pamela Bach, de 1989 à 2006. Ils ont eu deux filles, Taylor Ann Hasselhoff (34 ans) et Hayley Hasselhoff (32 ans). Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la série K 2000.

Jeudi 6 mars (25), on a appris que Pamela Bach avait été retrouvée morte à son domicile de Los Angeles. Selon le médecin légiste du comté de Los Angeles, elle « s'est suicidée en se tirant une balle dans la tête». Elle avait 61 ans.

Dans les heures qui ont suivi la découverte, David Hasselhoff a posté un message sur les réseaux sociaux, demandant que l'on respecte le temps du deuil.

« Notre famille est profondément attristée par le récent décès de Pamela Hasselhoff. Nous sommes reconnaissants pour l'élan d'amour et de soutien pendant cette période difficile, mais nous vous demandons de respecter notre intimité pendant que nous faisons notre deuil et que nous traversons cette période difficile», a-t-il écrit.

Pamela Bach avait parlé de l'amour qu'elle portait à sa famille dans son tout dernier message Instagram, rédigé le jour de l'An.

« Alors que nous entrons dans l'année 2025, mon cœur est plein de gratitude, en particulier pour ma précieuse petite-fille, London. La regarder grandir et voir son sourire illuminer mon monde est vraiment la plus grande des bénédictions. Je vous souhaite à tous, cette année, la santé, le bonheur et une abondance d'amour. Que 2025 soit remplie de beaux moments, de rires et de toutes les bénédictions que vos cœurs peuvent contenir. Je vous souhaite une année de souvenirs précieux, de joie et de joie de vivre à chaque instant!» avait écrit l'actrice.

Pamela Bach a commencé sa carrière comme enfant star en1973, dans le soap opera Les Feux de l'Amour. Elle a ensuite joué dans la sitcom Cheers, puis dans la série L'Homme qui tombe à pic. Pamela Bach avait rejoint Alerte à Malibu peu de temps après son mariage avec David Hasselhoff. Elle y tenait le rôle de Kaye Morgan, une journaliste qui devient propriétaire d'un restaurant.