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50 millions en partage David Lynch a été généreux avec ses héritiers, enfants ou amis

Covermedia

20.3.2026 - 09:59

David Lynch a été généreux à l'égard de ses proches, en particulier de ses quatre enfants. Le patrimoine légué par le réalisateur, décédé l'an dernier, est estimé à 50 millions de dollars (43 millions d'euros), selon TMZ.

David Lynch a légué un patrimoine conséquent à ses quatre enfants après sa mort, selon des documents officiels consultés par TMZ.
David Lynch a légué un patrimoine conséquent à ses quatre enfants après sa mort, selon des documents officiels consultés par TMZ.
Covermedia

Covermedia

20.03.2026, 09:59

David Lynch a légué un patrimoine conséquent à ses quatre enfants après sa mort, selon des documents officiels consultés par TMZ.

Le cinéaste, décédé en janvier 2025 à l'âge de 78 ans, a désigné ses enfants comme bénéficiaires de ses biens, dont la valeur est estimée autour de 50 millions de dollars (43 millions d'euros).

David Lynch, créateur de Twin Peaks et Blue Velvet, a eu quatre enfants issus de quatre mariages différents: Jennifer, 57 ans, Austin, 43 ans, Riley, 34 ans, et Lula, 13 ans. Sa progéniture recevra également des versements pour leurs frais de scolarité et dépenses médicales par l'intermédiaire du trust.

Parmi les autres bénéficiaires se trouvent des amis de David Lynch. Alfredo Ponce, qui travaillait avec le cinéaste, s'est vu léguer 100.000 dollars (86.000 euros) et sa seconde épouse, Mary Fisk, a reçu 25.000 dollars (22.000 euros). Son frère John et sa sœur Martha ont également reçu chacun 25.000 dollars, selon les documents du tribunal.

David Lynch a été diagnostiqué d'un emphysème en 2020 après des décennies de tabagisme. En novembre 2024, le réalisateur de Mulholland Drive a révélé que des difficultés respiratoires l'empêchaient de travailler: « Je peux à peine traverser une pièce». La cause de son décès a été confirmée comme étant un arrêt cardiaque dû à une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Au cours de sa carrière, David Lynch a été nommé trois fois aux Oscars et a remporté neuf Emmy Awards, quatre Golden Globes et un prix d'interprétation. Il a reçu un Oscar honorifique en 2019.

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