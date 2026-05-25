Décès de l'acteur français Pierre Deny, visage connu des séries télévisées

L'acteur français Pierre Deny, visage bien connu des séries télévisées, est décédé lundi à l'âge de 69 ans des suites de la maladie de Charcot, a annoncé sa famille à l'AFP.

Pierre Deny avait débuté sa carrière au théâtre dans les années 1980 avant de poursuivre au cinéma et à la télévision. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Angelica Zermatten

«C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons la disparition de Pierre Deny survenue ce lundi des suites d'une SLA (sclérose latérale amyotrophique dite «maladie de Charcot» NDLR) fulgurante», ont indiqué ses filles dans un communiqué.

Pierre Deny avait débuté sa carrière au théâtre dans les années 1980 avant de poursuivre au cinéma et à la télévision. L'acteur était notamment connu du grand public pour ses rôles dans des séries télévisées policières comme «Julie Lescaut» ou «Une femme d'honneur», où il incarne le capitaine Philippe Kremen, ou encore dans le feuilleton «Demain nous appartient» qui suit la vie d'habitants de Sète dans le sud de la France.

Au cinéma, il avait notamment tourné sous la direction de Sylvie Testud dans «La Vie d'une autre» (2012).