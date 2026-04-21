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Selon le magazine People Découvrez qui est la plus belle star du monde en 2026

Covermedia

21.4.2026 - 10:49

Anne Hathaway a été élue plus belle star de 2026 par le magazine People. L'actrice américaine a rendu hommage à son mari Adam Shulman pour l'occasion.

Anne Hathaway a été élue plus belle star de 2026 par le magazine People.
Anne Hathaway a été élue plus belle star de 2026 par le magazine People.
Covermedia

Covermedia

21.04.2026, 10:49

Pour le magazine People, la plus belle star en 2026, c'est Anne Hathaway ! L'actrice de 43 ans fait la couverture de l'édition 2026 People's Most Beautiful Issue du magazine, une place occupée par Demi Moore et Sofia Vergara avant elle.

Partageant des images de la séance photo sur Instagram, l'actrice du Diable s'habille en Prada a remercié « People magazine» pour l'avoir «fait figurer sur la couverture!»

2026 est une année importante pour la comédienne, qui a cinq films à l'affiche: Le diable s'habille en Prada 2, Mother Mary, le mystérieux film de science-fiction La Fin d'Oak Street, L'Odyssée de Christopher Nolan, et l'adaptation cinématographique d'un roman de Colleen Hoover, Verity. Ce n'est pas au travail qu'Anne Hathaway a pensé dans l'article, mais à son mari, Adam Shulman.

«Il me soutient totalement. Cette année en particulier était inhabituelle. Lui et moi savons que cela ne se reproduira probablement plus jamais», a-t-elle noté. «Et la façon dont il s'est impliqué, je veux dire, dans tous les sens du terme, il est la personne la plus extraordinaire que j'aie jamais rencontrée.»

L'actrice oscarisée estime avoir «beaucoup de chance» de l'avoir comme époux. «Si je ne le savais pas avant l'an dernier, je pense que j'en suis désormais consciente parce qu'avec tout ce qu'il fait, il est au top. Il tient le coup. J'espère ne pas avoir l'air de me vanter, mais c'est un partenaire de rêve pour moi», a-t-elle insisté.

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Beauté

Anne Hathaway a épousé le créateur de bijoux et producteur de films en 2012. Ils ont deux enfants, Jonathan, 10 ans, et Jack, six ans. « Je n'aurais absolument pas pu réaliser ce que j'ai fait sans mon mari», a-t-elle souligné.

Lorsqu'on lui a demandé comment elle définissait la beauté, Anne Hathaway a confié qu'«un cinéaste» lui avait «un jour dit ceci: La beauté peut contenir de la laideur tant qu'elle contient la vérité. Pour moi, la beauté s'inscrit donc toujours dans cette lignée».

Son prochain film, Le diable s'habille en Prada 2, sortira le 29 avril, et Mother Mary est prévu prochainement en France. Lancée en 1990, l'édition du magazine People Most Beautiful a couronné d'autres stars, comme Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Halle Berry, Jennifer Aniston et Beyoncé.

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