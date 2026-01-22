Delphine Wespiser a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna sur W9. Au moment d'évoquer Brigitte Bardot, décédée en décembre dernier, sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, l'ancienne Miss France a révélé qu'elle était en contact avec l'ancienne actrice.

Delphine Wespiser a partagé le « regret de (s)a vie» concernant Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans. Covermedia

Avant le décès de l'ancienne actrice et militante pour la cause animale, Delphine Wespiser a tenté de la rencontrer à plusieurs reprises.

Les obsèques de Brigitte Bardot se sont déroulées le 7 janvier (26) à Saint-Tropez, non loins de la Madrague, sa résidence où elle s'est éteinte.

« Je voulais descendre à Saint-Tropez et je n'ai pas pu», a regretté Delphine Wespiser sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, rappelant toutefois qu'un autre évènement, une messe en l'église Saint Roch, à Paris, se tiendrait en hommage à Brigitte Bardot le 28 janvier prochain. Et l'ancienne reine de beauté compte bien s'y rendre. D'autant plus qu'elle n'est jamais parvenue à rencontrer la star du Mépris de son vivant malgré leurs prises de contact.

« C'est ça en fait le regret de ma vie, c'est qu'elle disait à tous – même à ceux avec qui elle entretenait le contact par lettre ou par téléphone – qu'elle était trop fatiguée pour recevoir», a-t-elle expliqué. « J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois elle me disait: «Ma douce, je suis trop fatiguée».»

Pour la contacter, Delphine Wespiser devait passer par le mari de Brigitte Bardot, l'homme d'affaires et ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Bernard d'Ormale. Malgré tout, la défunte lui téléphonait «souvent». «J'aurais vraiment voulu la rencontrer, mais la vie est comme ça. En tout cas, quelle grande dame!», a conclu Delphine Wespiser.