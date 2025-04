Demi Moore : «Franchement, je me punissais moi-même»

Demi Moore a été désignée comme la «Personne la plus belle» au monde par People. L'actrice a avoué au magazine qu'elle regrettait d'avoir été si dure avec elle-même et son corps pour correspondre à une image de beauté.

IMAGO/ABACAPRESS

Demi Moore a été nommée « Personne la plus belle» de 2025 par le magazine People.

Dans l'entretien qu'elle a accordé à la publication après avoir reçu ce titre honorifique, l'actrice est revenue sur les longues années où elle a considéré qu'il fallait souffrir pour être belle.

«Je me suis torturée», a déclaré la star de 62 ans, en réfléchissant à ce que la beauté signifie pour elle. «J'ai fait des choses folles comme aller à vélo de Malibu jusqu'à Paramount, ce qui représente environ 42 kilomètres. Tout cela parce que j'accordais tellement d'importance à l'aspect extérieur de mon corps... J'étais si dure et j'avais une relation beaucoup plus antagoniste avec mon corps. Et franchement, je me punissais moi-même.»

Demi Moore, qui a remporté le prix de la meilleure actrice aux Emmy Awards cette année pour son rôle principal dans le film d'horreur The Substance, a expliqué qu'elle avait une approche plus douce de son corps et de son apparence aujourd'hui.

«J'ai beaucoup moins peur. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que mon corps me trahissait. J'essayais donc de le contrôler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une relation beaucoup plus alignée», a-t-elle confié.

Toutefois, elle admet qu'il lui arrive d'être gênée par les effets du vieillissement. «J'ai une santé vraiment incroyable, mais cela ne veut pas dire que parfois je me regarde dans le miroir et que je ne me dis pas: «Mon Dieu, j'ai l'air vieille» ou «Mon Dieu, mon visage tombe». C'est vrai et il y a des choses que je n'aime pas et je préférerais ne pas avoir l'impression que mon visage tombe. Mais en même temps, je peux accepter que c'est là où j'en suis aujourd'hui», a conclu Demi Moore.