Vianney «Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»

Vianney a emménagé avec sa famille à la campagne et s'est lancé dans la construction d'une cabane, dont il donne régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. Dans un nouveau post, le chanteur s'est ouvert sur ses motivations derrière ce projet loin de tout.

Covermedia

31.10.2025, 11:03

Vianney continue de profiter de la campagne et d'aiguiser ses compétences de «charpentier» avec la cabane qu'il a entrepris de construire cet été. L'interprète de Je m'en vais ne manque pas l'occasion de montrer ses progrès à ses abonnés sur les réseaux sociaux, où il est suivi par plus d'un million de personnes. Dans son dernier post, publié le 30 octobre, Vianney s'est davantage ouvert sur ce qui l'a motivé à se lancer dans ce projet champêtre.

«Cela fait un peu plus de 4 mois que j'ai décidé de mettre en pause mon quotidien de chanteur, pour me consacrer à la construction d'une cabane en rondins, dans laquelle j'installerai un lit, un poêle et un piano, avant d'y écrire des chansons», peut-on lire. «Nous avons déménagé en famille pour le temps de cette aventure. La cabane est à quelques centaines de mètres de chez nous, alors j'y passe mes journées.»

«Chapitres»

S'il reconnaît qu'il n'a « pas d'expérience» dans ce domaine de la construction et enchaîne les «difficultés», alors qu'il est «seul sur ce chantier», Vianney affirme que ce résultat était voulu et même nécessaire pour son bien-être.

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix. Il m'a fallu provoquer ce changement de vie, afin de rester debout, libre et moi-même», a-t-il expliqué. «Construire plutôt que produire. L'appel de la forêt, de la difficulté et de la solitude. Aujourd'hui je parviens à dire que je n'allais pas bien.»

Mais que les fans se rassurent: le jeune père, qui a aussi construit un «bus magique» en bois pour son fils, visible sur certaines images, va «déjà mieux» même si «le chemin, alors que le froid s'en vient, est loin d'être terminé». Vianney partage aussi son expérience sur YouTube, où son public peut découvrir les différents «chapitres» des coulisses de ses travaux.

