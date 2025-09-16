  1. Clients Privés
Après son accident de voiture Dany Boon et Jean-Paul Rouve donnent des nouvelles d'Isabelle Nanty

Covermedia

16.9.2025 - 11:16

Isabelle Nanty aurait été victime d'un accident de la route sur l'A10 la semaine dernière. Malgré quelques blessures, les nouvelles de la comédienne de 63 ans sont « rassurantes», selon Le Parisien.

Isabelle Nanty
Isabelle Nanty

Covermedia

16.09.2025, 11:16

16.09.2025, 11:20

Isabelle Nanty « va bien» après un accident de la route qui serait survenu dans la matinée du 12 septembre (25) sur l'A10, à hauteur d'Allainville-aux-Bois dans les Yvelines.

Un ami de l'actrice a fait part de cette nouvelle rassurante au Parisien. Et il n'est pas le seul.

Interrogé par le quotidien, l'acteur Jean-Paul Rouve, qui incarne le mari d'Isabelle Nanty dans la saga comique Les Tuche, a laissé entendre qu'il avait lui aussi vérifié l'état de sa collègue. Plusieurs médias avaient annoncé que la comédienne avait été hospitalisée d'urgence à l'hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, après l'accident. « Ça va, tout va bien, ouf. Il faut juste qu'elle se repose et qu'elle s'en remette», a indiqué Jean-Paul Rouve.

Même son de cloche du côté du comédien Dany Boon. « J'ai eu des nouvelles, elle va bien, ça va aller», a-t-il déclaré sur l'antenne de RTL.

Isabelle Nanty souffrirait de trois côtes cassées et aurait subi un « coup du lapin», selon Le Parisien, qui ajoute que la comédienne n'était pas au volant du véhicule lors de l'accident. Elle devrait sortir de l'hôpital en ce début de semaine, d'après RTL.

