Un récent rapport du magazine américain «Vanity Fair» jette un éclairage critique sur Harry et Meghan en tant qu'employeurs.

D'anciens employés font état de conditions de travail «stimulantes» et d'un traitement «exigeant» du couple. Mais une personne décrit l'expérience comme «très douloureuse» et compare le comportement de Meghan à un jeu d'échecs dans lequel il faut s'attendre à tout moment à être «jeté aux loups».

Les critiques à l'encontre de Meghan sont particulièrement acerbes, tandis que Harry est plutôt félicité pour son attitude. Un initié rapporte que Harry se tient largement à l'écart des affaires de sa femme et préférerait se consacrer à des œuvres caritatives.

Peu appréciée des voisins

Après leur retrait de la famille royale britannique, Harry et Meghan ont eu du mal à faire avancer leur carrière aux États-Unis. Plusieurs de leurs projets ont été critiqués ou abandonnés. Une personne impliquée dans le projet de podcast de Meghan a exprimé sa déception quant à leur collaboration.

Dans leur lieu de résidence californien, Montecito, Harry et Meghan ne font pas non plus l'unanimité. Les voisins se plaignent de la hausse des prix de l'immobilier et de la présence publique du couple. Un voisin les décrit comme des «vilains» et critique leur besoin d'être présents dans la presse.

Malgré les rumeurs persistantes néanmoins, la relation entre Harry et Meghan semble stable. Un initié a révélé qu'ils étaient «toujours chauds l'un pour l'autre».

