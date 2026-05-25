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«Nous ne l'inviterons plus» Des faits «graves» reprochés à Patrick Bruel à Paléo

Valérie Passello

25.5.2026

Le Paléo Festival de Nyon s'est exprimé publiquement sur l'affaire Patrick Bruel, revenant sur un cas d'agression sexuelle dont une bénévole aurait été la victime en 2019. 

Patrick Bruel à Paléo en 2019.
Patrick Bruel à Paléo en 2019.
KEYSTONE
,

Valérie Passello, Agence France-Presse

25.05.2026, 13:42

25.05.2026, 14:12

Les accusations au sujet des comportements inappropriés de Patrick Bruel n'en finissent plus. À la suite de révélations faites dans l'émission «Sept à huit» sur TF1 ce dimanche 24 mai concernant un incident s'étant produit à Paléo en 2019, le festival nyonnais a pris la parole publiquement.

«C'est important pour nous de vous en parler» écrit l'organisation du Paléo dans une story Instagram. Le festival précise qu'après l'édition 2019 du festival, une bénévole lui a signalé un «comportement inadmissible» du chanteur vis-à-vis d'elle. «Les faits rapportés étaient graves. Nous avons pris son témoignage très au sérieux», écrit le Paléo. 

Dans l'émission de TF1, il est précisé que la bénévole du Paléo était chargée de prodiguer un massage au chanteur. Mais celui-ci se serait présenté entièrement nu et lui aurait demandé «d'être massé au niveau du pubis». 

Mais la plainte de la bénévole a été classée après un arrangement financier avec l'interprète de «Qui a le droit?»: ce dernier aurait, selon les journalistes de TF1, «versé plusieurs milliers d'euros à une association d'aide aux femmes immigrées».

Aucune forme de violence tolérée

Revenant sur le moment où la masseuse bénévole a signalé le comportement de la star, le Paléo festival relève: «Nous lui avons d'abord proposé un accompagnement psychologique, puis un soutien dans ses démarches juridiques en l'encourageant à porter plainte».

La procédure a donc finalement été stoppée après qu'un accord a été conclu entre les parties. Ce que confirme l'avocat de Patrick Bruel dans «Sept à huit», mais en y apportant une nuance: «Il n'y a eu aucun geste de la part de Patrick Bruel envers elle. Une conciliation a été proposée par le parquet, comme c'est d'usage en Suisse, pour des allégations mineures». 

Concernant son employée bénévole, le Paléo festival ajoute: «Nous avons respecté sa décision, ainsi que son souhait de confidentialité». Les organisateurs de la manifestation rappellent en outre qu'«aucune forme de violence n'a sa place» au sein du festival. Et de conclure: «Il va de soi que nous n'inviterons plus Patrick Bruel à Paléo».

Toujours présumé innocent, Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés. En Suisse, des groupes féministes réclament l'annulation de ses concerts, prévus le 25 juin au Pully Live Festival et le 26 juin au Bellarena Indoor Festival.

Capture d'écran Instagram/ Paléo festival
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