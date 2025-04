La direction du groupe M6 estime que «la collaboration se passe très bien» avec l'animateur Cyril Hanouna, recruté pour des émissions à partir de septembre, et qu'"il faudra juger sur pièce", selon les présidents des sociétés de journalistes du groupe.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ces présidents des SDJ de RTL et M6 ont rencontré mercredi dernier David Larramendy, président du groupe, et Hervé Béroud, directeur de l'information, au sujet de l'animateur star habitué des polémiques, qui officiait jusque fin février sur C8.

Dans un compte rendu diffusé mardi en interne et que l'AFP a pu consulter, ces représentants des rédactions indiquent que «le travail a officiellement commencé autour des deux projets d'émissions avec Cyril Hanouna», pour Fun Radio et la chaîne W9, au sein du groupe. «Le choix des chroniqueurs n'est pas encore arrêté», est-il précisé.

«Les fondamentaux du projet restent inchangés depuis le départ: apolitique et sans conflits (...) La collaboration se passe très bien, dans le même esprit que celui défendu initialement», leur a-t-il été souligné. Ainsi «il y a deux postures, croire ou ne pas croire» et «il faudra juger sur pièce».

Cyril Hanouna a «une volonté affirmée de changer de discours» et «l'animateur s'affiche aujourd'hui clairement comme un joueur d'équipe», estiment ainsi David Larramendy et Hervé Béroud, selon ces propos rapportés. «Des garde-fous sont en place, contractualisés (mais confidentiels), et des outils de protection sont prévus pour encadrer le projet», ont-ils insisté.

Fin mars lors du festival Séries Mania à Lille, M. Larramendy avait assuré avoir «toute confiance» en Cyril Hanouna. Dans le passé, «il y a eu des dérapages, des choses pour lesquelles nous sommes en désaccord total. On le lui a dit», avait-il ajouté.

Les écarts de l'animateur de «Touche pas à mon poste» (TPMP) ont valu un total de 7,6 millions d'euros d'amende à C8.

La chaîne, dans le giron du milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré, a cessé d'émettre fin février après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Cyril Hanouna a poursuivi son émission en ligne en mars.