Enquête pour blanchiment d’argent dans l’affaire Ursula Andress : des millions détournés de sa fortune auraient été investis dans des placements et projets opaques en Toscane, selon des médias italiens.

Ursula Andress a déposé une plainte pénale contre son gestionnaire de fortune. L'argent a maintenant été retrouvé en Italie. (Photo d'archives) picture alliance / Volker Dornberger/dpa

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les investigations montrent que des fonds présumés détournés de Ursula Andress ont été investis dans l’immobilier et divers placements en Toscane, avec des avoirs d’environ 20 millions d’euros placés sous séquestre.

Au centre de l'affaire se trouve son défunt gestionnaire de fortune, qui aurait détourné des millions pendant des années à son insu et les aurait placés dans des investissements complexes.

Les autorités suisses et italiennes enquêtent sur un vaste réseau de transactions et de personnes impliquées afin de retracer l'intégralité des flux financiers. Montre plus

Des fonds issus de la fortune de Ursula Andress, qui auraient été détournés, ont été investis dans des biens immobiliers en Toscane, selon les enquêteurs. C’est ce qu’indiquent les investigations du parquet de Florence, menées en collaboration avec la police financière. Dans ce cadre, des avoirs d’environ 20 millions d’euros ont été saisis – ils sont considérés comme des produits présumés de blanchiment d’argent au détriment de l’actrice, rapportent plusieurs médias italiens, dont «La Repubblica».

L’enquête a été déclenchée par une plainte déposée par Ursula Andress dans le canton de Vaud. Elle y faisait état d’une diminution importante de sa fortune, à hauteur d’environ 18 millions de francs. Au centre de l’affaire figure son ancien gestionnaire de fortune, Eric Freymond, aujourd’hui décédé. Il aurait, durant des années, détourné des fonds à son insu pour les réinvestir.

L’argent du Bond girl a été investi dans un portefeuille immobilier

Les autorités suisses partent du principe qu'il s'agit d'une procédure structurée dans le cadre de laquelle des moyens financiers ont été déplacés par le biais de nombreuses transactions difficilement transparentes. L'argent aurait notamment été investi dans des participations, des œuvres d'art et d'autres placements. D'autres personnes de l'entourage de la gestion de fortune – dont des spécialistes juridiques – sont également au centre des investigations.

En raison de liens avec l'Italie, notamment dans la région de Florence, la coopération internationale a été activée. Les autorités italiennes ont pour objectif de retracer sans faille les flux financiers.

Selon les informations recueillies jusqu'à présent, les fonds ont été investis entre autres dans un portefeuille immobilier exclusif à San Casciano Val di Pesa. Celui-ci comprend plusieurs biens immobiliers ainsi que des terrains de viticulture et d'oléiculture. Le portefeuille est complété par des objets d'art et d'autres valeurs financières.