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Quelques 130 lots Des objets ayant appartenu à Matthew Perry mis aux enchères

ATS

20.5.2026 - 07:14

D'oeuvres de Banksy aux scénarios de la célèbre série «Friends», des dizaines d'objets ayant appartenu à Matthew Perry seront mis aux enchères en juin aux Etats-Unis.

Matthew Perry est décédé en 2023 à l'âge de 54 ans.
Matthew Perry est décédé en 2023 à l'âge de 54 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.05.2026, 07:14

L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans «Friends», avait été retrouvé mort en 2023 à l'âge de 54 ans, après avoir parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Quelque 130 lots d'objets sont mis aux enchères, dont sa montre préférée, des souvenirs d'enfance, des oeuvres d'art de l'artiste Banksy ou encore des scripts de «Friends». «C'est un mélange de toutes sortes d'objets issus de la vie de l'acteur», a affirmé Roberta Kramer de Heritage Auctions, qui gère cette vente.

«Des choses liées à son travail dans 'Friends' et d'autres séries et films, mais aussi beaucoup de choses très personnelles, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte», a-t-elle ajouté.

Des fonds pour la fondation

Cette vente aux enchères a pour but de récolter des fonds pour la fondation Matthew Perry, une organisation qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction.

Selon Roberta Kramer, l'acteur a créé sa fondation afin d'utiliser sa «célébrité et son expérience avec la toxicomanie pour aider d'autres personnes».

Plusieurs personnes ont été condamnées pour la mort de l'acteur, dont Jasveen Sangha, une trafiquante surnommée «la reine de la kétamine» qui fournissait la drogue à Matthew Perry. La vente aux enchères aura lieu le 5 juin.

Carnet noir. L'acteur de «Friends» Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans

Carnet noirL'acteur de «Friends» Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans

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