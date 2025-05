Un os retrouvé tout près de la propriété de Taylor Swift à Rhode Island fait l'objet d'examens et d'une enquête par la police locale. Certaines théories évoquent un tueur en liberté...

La maison de vacances de Taylor Swift à Rhode Island est au centre d'une affaire locale troublante. Covermedia

La police de Westerly, dans le Rhode Island (nord-est des États-Unis), a répondu à un appel concernant de possibles restes humains retrouvés le 14 mai (25), selon le média local WJAR.

En arrivant sur les lieux, dans le quartier de Watch Hill, à environ 300 mètres de la demeure de la pop star, les policiers ont découvert ce qui semblait être un os de jambe humaine. Ce dernier a été transporté au bureau du médecin légiste de Rhode Island pour y être analysés.

Les théories vont bon train

Bien que les autorités ne soupçonnent pas d'acte criminel pour le moment, de nombreuses théories circulent quant à l'existence d'un tueur en liberté. Une enquête est actuellement menée par la division des inspecteurs du département de police de Westerly, tandis que des examens pour identifier les restes humains retrouvés se poursuivent.

Taylor Swift a acheté sa résidence de Rhode Island pour 17 millions de dollars (15 millions d'euros) en 2013. Elle y organise ses fameuses célébrations du 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis. La chanteuse de Cruel Summer y a également fait référence dans la chanson The Last Great American Dynasty, de son album Folklore sorti en 2020.

Selon un permis de construire et un certificat de zonage obtenus par le magazine Us Weekly en janvier, sa propriété devrait faire l'objet d'un agrandissement d'une valeur de 1,7 million de dollars (1,5 millions d'euros) pour ajouter une nouvelle chambre et remodeler la cuisine.