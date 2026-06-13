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A Rhode Island Taylor Swift va-t-elle se marier ce week-end? Les rumeurs s’emballent

Covermedia

13.6.2026 - 10:12

Les rumeurs vont bon train sur les prochaines noces de Taylor Swift et Travis Kelce. Certains misent sur le mois de juillet et d'autres pensent... que ce sera ce 13 juin!

Taylor Swift va-t-elle se marier ce week-end?

Taylor Swift va-t-elle se marier ce week-end?

Le mariage de Travis Kelce et Taylor Swift fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment sur la date de l'évènement, qui devrait se dérouler ce week-end selon certains.

13.06.2026

Covermedia

13.06.2026, 10:12

13.06.2026, 10:19

Le mariage de Travis Kelce et Taylor Swift fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment sur la date de l'évènement, qui devrait se dérouler ce week-end selon certains.

Des Swifties ont notamment repéré des indices laissant penser qu'un événement aurait lieu ce 13 juin.

Pour commencer, le chiffre préféré de Taylor Swift est le 13. C'est aussi la date de son anniversaire, le 13 décembre 1989. La pop star a souvent utilisé ce chiffre pour faire allusion à des annonces à venir, et l'intègre dans son travail, notamment avec des introductions de 13 secondes dans ses chansons, et en réservant la piste 13 de ses albums à ses chansons les plus spéciales.

La date du 13 juin a commencé à circuler plus tôt cette année, accompagnée de rumeurs selon lesquelles la chanteuse se marierait dans le lieu de ses rêves, dans le Rhode Island.

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Cependant, les paris semblent pencher en faveur d'une date de mariage fixée au 3 juillet. TMZ a rapporté que le couple avait loué le Madison Square Garden à New York pour plusieurs jours avant et après cette date, une pause dans le calendrier des concerts se déroulant dans le stade venant étayer cette hypothèse.

Cette immense salle répond en tout cas à la fois aux besoins de la longue liste d'invités du couple (plus de 1’000 personnes) et à leur désir d'intimité pour ce grand jour.

Quant au fiancé de la chanteuse, Travis Kelce, il est en tout cas tenu par son agenda sportif: la nouvelle saison d'entraînement de la NFL débute fin juillet. Le mariage doit donc avoir lieu avant fin juillet... ou à la fin de la saison suivante!

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