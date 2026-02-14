Mondialement connue pour ses tubes comme «Can't get you out of my head», la chanteuse Kylie Minogue est aussi devenue une figure du monde du vin depuis six ans, avec 25 millions de bouteilles écoulées dans 28 pays.

Kylie Minogue a décidé de changer de monde depuis 6 ans (archives). Faye's Vision/Cover Images

Keystone-SDA ATS

L'Australienne a lancé sa propre marque en 2020, baptisée «Kylie», en partenariat avec Paul Schaafsma, un expert en production de vin pour les célébrités, en commençant par du rosé, avec des flacons reconnaissables à leur étiquette rose et positionnés sur des prix se voulant accessibles.

Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis sont ses plus grands marchés.

Entre une carrière dans la musique et le vin, «il y a clairement des parallèles», a assuré cette semaine à l'AFP la chanteuse et actrice de 57 ans en marge du salon professionnel Wine Paris, y voyant une façon de «créer des moments» pour engendrer des «souvenirs».

Toutefois, «rien n'égale la scène», a-t-elle ajouté.

Au Royaume-Uni, des études montrent que son rosé, son prosecco et son effervescent sans alcool figurent parmi les meilleures ventes dans leur catégorie.

Rien ne présageait pourtant un tel résultat. «Je suis entrée dans cet univers simplement et avec sincérité en me disant 'je n'y connais rien, donc chaque étape supplémentaire est du bonus'», a-t-elle raconté. «Et maintenant, je me retrouve à utiliser la terminologie et le jargon du secteur, à le comprendre et je me dis 'Qui suis-je? Comment en suis-je arrivée là?'»

Vignobles de célébrités

Kylie Minogue est loin d'être la seule célébrité à s'être lancée dans ce domaine.

Brad Pitt et Angelina Jolie avaient investi dans le château Miraval en Provence en 2012 avant leur divorce, tandis que George Clooney et John Malkovich comptent parmi les autres stars hollywoodiennes devenues vignerons dans le sud de la France.

L'ancien joueur français de NBA Tony Parker était également présent à Wine Paris, où il a fait la promotion de son champagne.

Les initiatives de ce type sont faciles à tourner en dérision, a expliqué à l'AFP Patrick Schmitt, rédacteur en chef du site spécialisé The Drinks Business. Mais, lors d'une dégustation à l'aveugle, il a décerné une médaille d'or au rosé de Provence estampillé Kylie.

«Je pense que c'est une bonne chose», a estimé le critique. «Le vin peine à conserver ses parts de marché. Tout ce qui peut rendre le vin plus tendance, en restant sur un prix accessible et un produit de qualité, ne peut qu'être positif», a-t-il poursuivi.

Vins «roses»

A Paris, l'artiste australienne détonnait ainsi aux côtés des négociants et des propriétaires de domaine.

Et, même si elle minimise ses connaissances en matière de vin, son sens des affaires – en tandem avec le très expérimenté Paul Schaafsma – ne fait guère de doute.

«Tous ses produits se situent dans les segments en croissance du marché», a relevé Patrick Schmitt, comme le rosé abordable, le prosecco, le prosecco rosé et le sans alcool.

En revanche, sa gamme de dix bouteilles ne propose pas de vin rouge, peu à la mode.

Son modèle économique consiste à acheter des raisins auprès de producteurs en gros en France et en Italie puis à assembler et étiqueter le vin sous sa propre marque.

Sa gamme sans alcool est produite en Allemagne et utilise du jus de raisin fermenté, auquel on ajoute du thé vert chinois pour lui donner du goût.

Tout cela «fait partie de la 'marque' Kylie, aussi enjouée et accessible que le sont sa musique et sa personnalité», résume pour l'AFP la journaliste britannique spécialisée dans le vin Nina Caplan.