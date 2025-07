Ça grogne fort chez les voisins du Gainsbarre, rue de Verneuil dans le VIIe arrondissement de Paris. Le piano-bar repris par Ben Attal, petit-fils du célèbre chanteur, est trop bruyant, relate Le Figaro.

Ça grogne fort chez les voisins du Gainsbarre, rue de Verneuil dans le VIIe arrondissement de Paris. Covermedia

Covermedia Covermedia

Les voisins du Gainsbarre ne sont pas à la fête ! Redonner vie à la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil et ouvrir un bar chic au nom de son célèbre double artistique, «Gainsbarre», sur le papier ça a tout l'air d'une excellente idée. Mais sur le papier seulement si l'on en croit les voisins qui vivent dans cette (autrefois) paisible petite rue du VIIe arrondissement.

Le café et piano-bar, situé au 14, en face de la maison où a vécu le célèbre chanteur et qui est transformé en musée, est ouvert toute la semaine, sauf le lundi. Sur le papier toujours, les horaires d'ouverture sont stricts: le mardi et le mercredi jusqu'à minuit, et jusqu'à deux heures du matin du jeudi au samedi. «Le dimanche, les portes ferment à 20 heures», précise Le Figaro, qui a enquêté auprès des voisins en colère de cet établissement.

Or depuis que Ben Attal, le fils d'Yvan Attal et de Charlotte Gainsbourg, a repris la gestion de l'endroit en janvier dernier, le bar a pris des allures de «boîte de nuit», selon les voisins. Le week-end, ce serait concerts et fiestas jusqu'au bout de la nuit, bien au-delà de l'heure de fermeture autorisée.

Si cela fait écho au mode de vie du chanteur disparu, ce n'est pas du goût du voisinage. Et le bruit se prolonge dans la rue, avec ses fêtards ivres que montrent des vidéos.

Les plaintes s'accumulent à la mairie, et une réunion a eu lieu avec Ben Attal. Le petit-fils de Gainsbarre s'est engagé «à ne plus organiser de soirées avec DJ», à n'autoriser qu'un piano-bar. Par ailleurs, il promet d'informer en amont les habitants de toute privatisation...

Savoir à l'avance qu'il y aura des nuisances sonores réduit-il leur impact? C'est à voir, et à entendre pour les voisins du Gainsbarre!