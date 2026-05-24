Doja Cat a confié à ELLE UK qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle après sa tournée Ma Vie World Tour. Et la chanteuse a des projets éclectiques!

Doja Cat

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Doja Cat envisage de prendre une pause de trois ans après sa tournée mondiale Ma Vie. L'interprète de Say So, qui effectue actuellement la partie européenne de sa tournée mondiale, s'est confiée sur l'importance de se réserver du temps pour elle-même malgré un calendrier de tournée très chargé.

«J'exige de mon équipe qu'elle me laisse du temps. Ils m'ont aidée à trouver des moments de répit entre les périodes très chargées», a-t-elle déclaré à ELLE UK lors d'une récente interview.

Doja Cat, de son vrai nom Amala Dlamini, a également confié qu'elle espérait prendre une longue pause une fois la tournée terminée en décembre. «Je pense que je veux faire une pause de trois ans. Je veux juste faire ce qui me plaît», a-t-elle expliqué.

«Optimiste quant à l'avenir»

Elle cite quelques-uns de ses projets: «Je vais peut-être peindre une autre fresque murale. Je vais aménager tout l'étage supérieur de ma maison, car il n'y a littéralement rien ici et il n'y a rien eu ici depuis quatre ou cinq ans. C'est donc bizarre.»

La star a révélé également qu'elle avait particulièrement hâte de donner des concerts à Londres à la fin du mois. «L'un de mes endroits préférés où me produire sur scène est Londres. J'ai l'impression que c'est un public vraiment génial et que les gens savent s'impliquer et s'amuser», a-t-elle confié. «Personne ne se sent gêné et c'est tout simplement un public très enthousiaste.»

L'interprète du tube Paint the Town Red a ajouté être «optimiste quant à l'avenir». Doja fera une pause de deux mois après la fin de la partie européenne de sa tournée en juin, avant de repartir en Amérique du Nord entre octobre et décembre. La tournée fait la promotion de son cinquième album, Vie, sorti en septembre 2025.