Dolly Parton n'a jamais caché qu'elle avait souffert du sexisme. Mais la reine de la country a confié à People que rien n'aurait pu l'arrêter de faire les choses à sa manière.

Dolly Parton a évoqué le sexisme auquel elle a été confrontée tout au long de sa carrière. Covermedia

Covermedia Covermedia

Dans une récente interview accordée au magazine People, l'icône de la musique country a révélé qu'elle avait très tôt appris à faire abstraction des critiques extérieures, en particulier lorsqu'elle a décroché des rôles à Hollywood dans les années 1980.

Beaucoup de gens auraient alors pensé à tort qu'elle ne savait pas où elle allait simplement parce qu'elle était une femme.

« Il faut grandir avec certaines choses, et il faut grandir au-delà de certaines choses; c'est ainsi que j'ai géré ma carrière», a-t-elle expliqué avec philosophie. « J'avais besoin d'essayer des choses. Beaucoup de gens pensent que parce que vous êtes une femme, vous ne savez pas toujours ce que vous faites. Je me fiche de ce que font les autres. Je me soucie uniquement de ce que je dois faire».

La chanteuse de Jolene s'est toujours appuyée sur sa foi, son intuition et sa détermination pour la guider. « Je n'essaie pas de dire aux autres comment faire, comment être, mais je sais qui je suis», a assuré la presque octogénaire. « Je suis une star pour tout le monde sauf pour moi. Je ne suis qu'une fille qui travaille. Je dis toujours que je suis une bête de somme qui ressemble à un cheval de spectacle».

La chanteuse, qui a remporté 11 Grammy Awards et vendu plus de 100 millions d'albums, a fait remarquer que sa seule concurrente était elle-même. « Je n'essaie de surpasser personne d'autre que moi-même. Je veux simplement donner le meilleur de moi-même à tout moment et essayer de m'améliorer chaque jour», a-t-elle affirmé. « Il ne s'agissait pas seulement d'être riche, mais aussi de réussir dans ce que j'aime faire. Les rêves et les souhaits ne se réalisent pas sans beaucoup de travail.»