La rock star américaine Bruce Springsteen soutiendra Kamala Harris et son colistier Tim Walz lors de l'élection présidentielle américaine de novembre, a annoncé l'Américain de 75 ans dans une vidéo partagée sur son Instagram. «Donald Trump est le candidat présidentiel le plus dangereux de ma vie», a fustigé le chanteur de «Born in the USA».

Bruce Springsteen soutiendra Kamala Harris et son colistier Tim Walz lors de l'élection présidentielle américaine de novembre. IMAGO/TT

ATS

«Notre pays n'a sans doute plus été aussi divisé politiquement, spirituellement et émotionnellement que depuis la Guerre civile (au 19e siècle, ddlr)», a déploré le «Boss». «Ce n'est pas une fatalité.»

Bruce Springsteen n'a pas été tendre envers Donald Trump. «Son mépris pour le caractère sacré de la Constitution, de la démocratie, de l'État de droit et du transfert pacifique du pouvoir devrait le disqualifier à jamais de la présidence», a lancé le musicien. «Il ne comprend pas l'essence de ce pays, son histoire.»

ATS