Donald Trump a confirmé, lors d'une rencontre avec la presse, que « Puff Daddy» lui avait demandé la grâce présidentielle. Le rappeur a été condamné à quatre ans de prison pour deux chefs d'inculpation liés à la prostitution.

Donald Trump a révélé que Sean « Diddy» Combs lui avait demandé de le gracier. Covermedia

Sean Combs a été condamné à quatre ans de prison vendredi (3 oct. 25), après avoir été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de transport en vue de se livrer à la prostitution.

S'adressant aux journalistes dans le bureau ovale, le président Trump a déclaré: « Beaucoup de gens m'ont demandé de les gracier. Je l'appelle Puff Daddy. Il m'a demandé une grâce».

Deadline avait rapporté en juillet que Donald Trump envisageait de gracier Sean Combs. Dans une interview accordée en août à Newsmax, le président des Etats-Unis, interrogé sur la possibilité de gracier le rappeur, avait déclaré: « Eh bien, il était essentiellement, je suppose, à moitié innocent. Probablement. J'étais très ami avec lui, je m'entendais très bien avec lui et il semblait être quelqu'un de bien. Je ne le connaissais pas bien. Mais lorsque je me suis présenté aux élections, il s'est montré très hostile. Donc, je n'en sais rien, c'est plus difficile».

A propos d'une grâce qu'il accorderait éventuellement à Ghislaine Maxwell, l'ancienne petite amie du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé, qui purge une peine pour avoir été condamnée pour pour exploitation sexuelle, Donald Trump a répondu à Kaitlan Collins sur CNN: « Il faudrait que j'y jette un coup d'œil... Je ne connais rien sur cette affaire. J'en parlerai au ministère de la justice».

Lundi 6 octobre (25) la Cour suprême américaine a rejeté le recours de Ghislaine Maxwell, mais elle a été transférée dans une prison au régime de sécurité moins strict, au Texas, après avoir rencontré le numéro deux du ministère de la Justice.