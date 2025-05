Donatella fête ses 70 ans – et reste une icône du style comme au premier jour. À l’occasion de son anniversaire rond – et peu avant son départ de la direction artistique – blue News revient sur les looks les plus inoubliables de l’éternelle reine de Versace.

7 créations emblématiques de Donatella Versace pour ses 70 ans Gianni a créé la robe, Donatella en a fait une icône! Liz Hurley est devenue célèbre du jour au lendemain en 1994, après avoir arboré la safety pin dress. Si Gianni l'a créée, c'est bien Donatella qui a eu la vision d'habiller Liz Hurley avec cette robe. Elle savait déjà à l'époque transformer la mode en un moment culte – un avant-goût de son style narratif et médiatique qui a marqué jusqu'à aujourd'hui, sa signature en tant que directrice artistique. Photo: IMAGO/Avalon.red Symbole de provocation et de luxe subversif – Donatella a toujours intégré cet élément dans ses collections. Au MET Gala 2023,Anne Hathaway arborait un modèle blanc orné d'épingles à nourrice et de de perles. Photo: IMAGO/UPI Photo Lors de la remise des prix aux MTV Video Music Awards en septembre 2023, Shakira arborait une superbe robe à épingles à nourrice Versace asymétrique et dangereusement fendue. Photo: IMAGO/MediaPunch Lors de la 42e édition des Grammy Awards à Los Angeles en février 2000, Jennifer Lopez a frappé fort dans une robe "jungle" très décolletée. Photo: KEYSTONE En 2019 elle réapparaît dans une version revisitée et encore plus audacieuse à la Fashion Week. de Milan. Photo: KEYSTONE L'histoire a également retenu la «High Slit Dress», la robe extrêmement fendue qu'Angelina Jolie a portée aux Oscars en 2012. En guise de pose, l'actrice a placé une jambe bien en avant, ce qui a donné lieu à de nombreux mèmes sur Internet. Photo: KEYSTONE En 2022, Blake Lively a fait une apparition mémorable au gala du MET, dans une robe à traîne qui avait une allure à la fois futuriste et historique. Le clou était la transformation du cuivre en turquoise directement sur le tapis rouge, après une traction sur la traîne. Photo: KEYSTONE Les couleurs étaient inspirées de la patine de la Statue de la Liberté. Photo: KEYSTONE Donatella Versace apparaît sur le podium avec les top models des années 90, Carla Bruni, Claudia Schiffer et Naomi Campbell à la fin de son défilé lors de la Fashion Week de Milan, le 22 septembre 2017. Photo: KEYSTONE Un look que s'est réapproprié Kim Kardashian au gala du MET en 2018 à New York. Photo: KEYSTONE Conformément au thème du Met Gala 2018 «Heavenly Bodies: La mode et l'imaginaire catholique», Gigi Hadid a arboré cette robe signée Versace avec des détails inspirés de vitraux. Photo: KEYSTONE Au MET Gala 2021, le rappeur Lil Nas X portait une cape ornée de broderies dorées pour une allure royale. Photo: IMAGO/UPI Photo Peu après avoir foulé le tapis rouge avec sa cape, Lil Nas l'a retirée pour rdévoiler une armure dorée. Photo: KEYSTONE 7 créations emblématiques de Donatella Versace pour ses 70 ans Gianni a créé la robe, Donatella en a fait une icône! Liz Hurley est devenue célèbre du jour au lendemain en 1994, après avoir arboré la safety pin dress. Si Gianni l'a créée, c'est bien Donatella qui a eu la vision d'habiller Liz Hurley avec cette robe. Elle savait déjà à l'époque transformer la mode en un moment culte – un avant-goût de son style narratif et médiatique qui a marqué jusqu'à aujourd'hui, sa signature en tant que directrice artistique. Photo: IMAGO/Avalon.red Symbole de provocation et de luxe subversif – Donatella a toujours intégré cet élément dans ses collections. Au MET Gala 2023,Anne Hathaway arborait un modèle blanc orné d'épingles à nourrice et de de perles. Photo: IMAGO/UPI Photo Lors de la remise des prix aux MTV Video Music Awards en septembre 2023, Shakira arborait une superbe robe à épingles à nourrice Versace asymétrique et dangereusement fendue. Photo: IMAGO/MediaPunch Lors de la 42e édition des Grammy Awards à Los Angeles en février 2000, Jennifer Lopez a frappé fort dans une robe "jungle" très décolletée. Photo: KEYSTONE En 2019 elle réapparaît dans une version revisitée et encore plus audacieuse à la Fashion Week. de Milan. Photo: KEYSTONE L'histoire a également retenu la «High Slit Dress», la robe extrêmement fendue qu'Angelina Jolie a portée aux Oscars en 2012. En guise de pose, l'actrice a placé une jambe bien en avant, ce qui a donné lieu à de nombreux mèmes sur Internet. Photo: KEYSTONE En 2022, Blake Lively a fait une apparition mémorable au gala du MET, dans une robe à traîne qui avait une allure à la fois futuriste et historique. Le clou était la transformation du cuivre en turquoise directement sur le tapis rouge, après une traction sur la traîne. Photo: KEYSTONE Les couleurs étaient inspirées de la patine de la Statue de la Liberté. Photo: KEYSTONE Donatella Versace apparaît sur le podium avec les top models des années 90, Carla Bruni, Claudia Schiffer et Naomi Campbell à la fin de son défilé lors de la Fashion Week de Milan, le 22 septembre 2017. Photo: KEYSTONE Un look que s'est réapproprié Kim Kardashian au gala du MET en 2018 à New York. Photo: KEYSTONE Conformément au thème du Met Gala 2018 «Heavenly Bodies: La mode et l'imaginaire catholique», Gigi Hadid a arboré cette robe signée Versace avec des détails inspirés de vitraux. Photo: KEYSTONE Au MET Gala 2021, le rappeur Lil Nas X portait une cape ornée de broderies dorées pour une allure royale. Photo: IMAGO/UPI Photo Peu après avoir foulé le tapis rouge avec sa cape, Lil Nas l'a retirée pour rdévoiler une armure dorée. Photo: KEYSTONE

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Pas le temps? blue News résume pour toi Donatella Versace souffle ses 70 bougies le 2 mai, et tire sa révérence en tant que directrice artistique. Elle endosse désormais un nouveau rôle: celui de «Chief Brand Ambassador».

Pendant plus de 30 ans, elle a façonné le style inimitable de la maison: glamour, excès et féminité assumée.

La robe à épingles de Liz Hurley ? La robe jungle de J.Lo ? Sans Donatella, impensable.

Même des moments plus récents, comme la robe caméléon de Blake Lively au Met Gala, portent sa signature.

Aujourd’hui, Versace appartient au groupe Prada – mais l’héritage Donatella reste intouchable. Montre plus

Or, néon, imprimés chaînes et logomania – le minimalisme chez Versace? Inexistant. Ici, tout est luxe, clinquant et extravagance – toujours avec une touche d’ironie.

Au cœur de la marque: la Medusa. La redoutable Gorgone à la chevelure de serpents, qui pétrifie d’un seul regard. Gianni Versace en a fait le logo en 1978 – un symbole de l’attraction hypnotique de la maison. Après la mort de son frère en 1997, Donatella prend les rênes et modernise plusieurs fois l’emblème mythique – parfois épuré, parfois version pop art. Force, séduction, beauté dangereuse: cette énergie continue de définir Versace aujourd’hui.

En octobre 1997, quelques mois après l’assassinat de Gianni, Donatella présente à Milan sa première collection solo. Elle reprend l’héritage avec panache – jusqu’à sa démission annoncée le 14 mars dernier. Elle insuffle au label modernité, humour et une bonne dose de streetwear – et célèbre une féminité frontale, assurée, et toujours très sexy.

Le « Donatella-Drama » était né

La fameuse robe à épingles, celle qui a transformé Liz Hurley en icône mode du jour au lendemain en 1994? Créée par Gianni – mais c’est Donatella qui a eu le flair de faire porter «That Dress» à ce mannequin alors quasi inconnue. Un coup de génie qui a prouvé qu'elle savait déjà transformer une tenue en moment de culture pop. Une première démonstration de ce style ironique et ultra-médiatisé qui définira sa direction artistique.

Inoubliable aussi: la robe jungle de Jennifer Lopez – déjà sulfureuse en 2000, encore plus spectaculaire dans sa version 2019.

Et Angelina Jolie, qui dévoile théâtralement sa jambe dans une robe dangereusement fendue aux Oscars 2012? Une création signée, bien sûr, Versace. Résultat: l'un des looks les plus discutés de tous les temps – avec un raz-de-marée de mèmes sur Internet.

Plus récemment, en 2022, Blake Lively marque à son tour la mode: sa robe se transforme en direct sur le tapis rouge, passant du cuivre au turquoise – clin d’œil à la Statue de la Liberté.

Même après son retrait, Donatella reste dans la maison en tant que Chief Brand Ambassador. Et alors que Versace fait désormais officiellement partie du groupe Prada – un nouveau chapitre s’ouvre, peut-être encore plus théâtral. Mais une chose est sûre: le «fashion drama» reste. Et Donatella aussi.

Retrouvez encore plus de moments mode signés Donatella Versace dans notre galerie d’images en haut de l’article.