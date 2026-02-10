  1. Clients Privés
«Malédiction» Comment Drake a perdu 1 million de dollars !

Covermedia

10.2.2026 - 10:32

Drake a parié un million de dollars sur les New England Patriots avant le Super Bowl 2026. Mais une fois de plus, le rappeur a perdu, les Seahawks de Seattle l'emportant 29-13.

Drake a perdu 1 million de dollars après avoir placé un pari sur le match du Super Bowl.
Drake a perdu 1 million de dollars après avoir placé un pari sur le match du Super Bowl.
Covermedia

Covermedia

10.02.2026, 10:32

Le rappeur avait parié sur la victoire des New England Patriots avant le Super Bowl 2026 de dimanche (8 février 26). Cependant, l'équipe a été battue par les Seahawks de Seattle.

La veille du match, l'interprète de Hotline Bling a partagé la preuve de son pari sur Instagram, en postant une image du bordereau accompagnée de la légende « Pariez contre moi si vous l'osez ». Il a également révélé qu'une victoire des Patriots lui aurait permis de plus que doubler son argent, avec des gains estimés à 2,95 millions de dollars.

A la suite de cette publication, les fans ont inondé la section des commentaires de blagues sur la prétendue « malédiction de Drake », suggérant que les équipes qu'il soutient sont destinées à perdre. « La malédiction de Drake. Allons-y pour les Seahawks », a commenté un utilisateur du réseau social. Un autre a proposé: « Je sais qu'à chaque fois, il faut miser sur l'équipe opposée à celle que tu crois qui va gagner, c'est dire à quel point c'est mauvais».

Drake a connu une série de malchances lorsqu'il s'agissait de parier. En 2016, il a perdu un pari de 60.000 dollars contre French Montana sur les finales de la NBA. Il a également perdu 1 million de dollars après avoir soutenu les Maple Leafs de Toronto en 2025. L'interprète de God's Plan a subi une autre défaite coûteuse lors du Super Bowl 2025, où il a parié 1 million de dollars sur les Kansas City Chiefs, qui se sont finalement inclinés face aux Philadelphia Eagles.

Drake a précédemment nié la malédiction, soulignant la victoire en 2019 des Raptors de Toronto, l'équipe de basket-ball qu'il soutient.

« La malédiction de Drake est drôle pour moi, honnêtement », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram en mai de l'année dernière. « Tout d'abord, les Raptors ont remporté un championnat, donc personne ne devrait jamais me parler de la malédiction de Drake. »

Le rappeur canadien a signé un contrat de sponsoring avec la plateforme de casino en ligne Stake en 2022. Une plainte d'utilisateurs a été déposée en octobre dernier devant un tribunal de l'État du Missouri, aux États-Unis, contre le chanteur et le site de paris en ligne. Drake est accusé d'avoir abusé de la confiance des internautes en présentant ses mises comme venant de sa poche, alors que l'argent serait en réalité fourni par Stake.

