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«Somptueuse fête de trois jours» Dua Lipa et l’acteur Callum Turner se sont mariés à Londres

Basile Mermoud

1.6.2026

La star de la pop Dua Lipa et l'acteur Callum Turner se sont mariés ce week-end à Londres, ont indiqué dimanche des médias britanniques, dont The Sun, selon lequel le couple s'apprête à célébrer son union dans une grande fête de trois jours en Sicile.

La chanteuse britanno-albanaise et l'acteur sont en couple depuis janvier 2024 (archives).
La chanteuse britanno-albanaise et l'acteur sont en couple depuis janvier 2024 (archives).
IMAGO/Image Press Agency

Agence France-Presse

01.06.2026, 08:08

Les deux célébrités britanniques se sont unies lors d'une cérémonie civile intime à l’Old Marylebone Town Hall, dans le centre de la capitale, selon The Sun et The Daily Mail. Les deux tabloïds ont publié des photos du couple sortant main dans la main de la mairie.

Dua Lipa, 30 ans, portait un grand chapeau blanc ainsi qu'un tailleur-jupe signé Schiaparelli Couture, selon British Vogue. Callum Turner, 36 ans, était lui habillé d'un costume bleu marine.

Après cette cérémonie intime, un deuxième mariage et une «somptueuse fête de trois jours» doivent avoir lieu à la fin de la semaine en Sicile, selon The Sun.

Les agents de Dua Lipa et Callum Turner n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP. La chanteuse britanno-albanaise et l'acteur sont en couple depuis janvier 2024.

Dua Lipa a annoncé leurs fiançailles dans une interview à British Vogue en juin 2025. «Cette décision de vieillir ensemble, de se projeter dans une vie commune et, je ne sais pas, d’être meilleurs amis pour toujours — c’est un sentiment vraiment spécial», avait-elle alors déclaré.

Née à Londres, Dua Lipa est la fille d'immigrés kosovars. Elle s'est fait connaître avec son tube «Be The One» en 2016. Elle a ensuite enchainé les succès et elle remplit les stades avec ses tournées.

En 2025, à 29 ans, l'interprète et co-auteure des tubes «Levitating» ou «Don't Start Now» est devenue la plus jeune membre de la liste des 40 personnes de moins de 40 ans les plus riches du Royaume-Uni, selon le classement annuel des Britanniques les plus fortunés, publié par le Sunday Times. Sa fortune était alors estimée à 115 millions de livres (137 millions d'euros).

Callum Turner a notamment joué dans les films «Fantastic Beasts» et l'adaptation du livre «Emma» de Jane Austen, ainsi que dans la série «The Capture». Son nom circule, avec d'autres, pour devenir le prochain James Bond.

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