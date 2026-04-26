Duchesse déchue, Sarah Ferguson ne sait plus où se réfugier

Empêtrée dans l'affaire Epstein, tout comme son ex-mari Andrew, Sarah Ferguson s'est exilée en Autriche quelques temps. Mais elle chercherait désormais à se faire héberger chez des amis, dans un lieu discret.

L'ex-duchesse d'York écrivait à Jeffrey Epstein qu'il était «comme un frère» pour elle. IMAGO/Avalon.red

Rédaction blue News Valérie Passello

Elle a perdu son titre, sa résidence royale de 30 pièces, ses entreprises et sa superbe: tombée en disgrâce à la suite de la publication des documents de l'affaire Epstein, Sarah Ferguson a choisi de disparaître quelques temps.

Pour cela, l'ex-duchesse d'York est notamment partie en Autriche, révèle le «Daily Mail».

Celle qui écrivait jadis à Jeffrey Epstein en le qualifiant de «frère dont j'ai toujours rêvé» ne saurait plus, écrit le média britannique, à quelle porte frapper pour trouver un nouveau refuge.

D'après plusieurs sources, Sarah Ferguson serait d'abord allée se remettre de ses émotions dans un centre de bien-être en Irlande, puis dans une clinique zurichoise de luxe et enfin dans un appartement de haut standing près de Salzbourg, en Autriche, où une seule nuit coûterait plus de 2000 frs.

Mais, selon les indicateurs du «Daily Mail», la rousse la plus célèbre d'Angleterre aurait finalement quitté ce dernier pied-à-terre, après y avoir été repérée par des photographes.

Depuis, indiquent certains de ses proches au journal, «elle passe ses journées au téléphone» afin de trouver une bonne âme susceptible de l'héberger en toute discrétion.

Toujours selon des sources proches de Fergie, la duchesse déchue resterait en contact permanent par téléphone avec ses filles Béatrice et Eugénie, de plus en plus inquiètes pour la santé mentale de leur mère.

Sarah Ferguson craindrait une citation à comparaître aux États-Unis dans le cadre du scandale Epstein, ajoute le «Daily Mail». Mais l'ex-duchesse pourrait encore compter sur «de très bons amis» et aurait décroché «un juteux contrat» pour raconter ses mémoires, croient savoir les indicateurs du journal.