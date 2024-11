«D’un point de vue familial, ça a été brutal» - Les maux du prince William

La famille proche du prince William a traversé d'importants problèmes de sa santé cette année. L'héritier du trône britannique a confié à la presse qu'il avait été «très difficile» pour lui de «garder le cap» face à tout cela.

La famille proche du prince William a traversé d'importants problèmes de sa santé cette année. IMAGO/Avalon.red

Covermedia Covermedia

Le prince William a révélé que l'année 2024 avait été «la plus difficile» de sa vie, en raison des combats «épouvantables» de sa famille pour sa santé. Le père du prince de 42 ans, le roi Charles III, et son épouse Kate Middleton se sont tous deux battus contre le cancer cette année.

«Cela a été épouvantable. C'est probablement l'année la plus difficile de ma vie», a déclaré le prince de Galles à la presse le 7 novembre après sa visite en Afrique du Sud. «Il a donc été très difficile d'essayer de faire face à tout le reste et de garder le cap.»

Le fils de Lady Diana s'est toutefois dit fier de la façon dont son père de 75 ans et son épouse, la princesse de Galles, avaient géré leur maladie. « Je suis très fier de ma femme, je suis fier de mon père, d'avoir géré ce qu'ils ont fait», a-t-il affirmé. «Mais d'un point de vue familial, ça a été... Oui, ça a été brutal.»

Sur un ton plus léger, le prince William a également mentionné que sa fille, la princesse Charlotte, n'était pas fan de la barbe qu'il a commencé à porter cette année. «Charlotte n'a pas aimé la première fois. J'ai été inondé de larmes et j'ai dû la raser», a-t-il expliqué. «Puis je l'ai laissé repousser. Je me suis dit, attendez une seconde, et je l'ai convaincue que ça allait aller.»

Lorsqu'on lui a demandé s'il appréciait les responsabilités que lui conférait son rôle de prince de Galles, William a répondu par la négative, avant d'admettre que ce rôle lui permettait toutefois de lancer des initiatives positives comme le prix Earthshot, qui récompense les actions en faveur de l'environnement.

«C'est une question délicate. Est-ce que j'aime avoir plus de responsabilités? Non. Est-ce que j'aime la liberté de pouvoir créer quelque chose comme Earthshot, alors oui», a répondu le prince William.

Charles III est profondément frustré par le cancer Le fils de la princesse Anne explique que le roi aimerait en faire plus, malgré son cancer. 26.03.2024

Covermedia