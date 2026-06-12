  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C’était vraiment pénible» Dwayne Johnson a fait face à une inquiétude médicale sérieuse

Covermedia

12.6.2026 - 10:38

Les médecins de Dwayne Johnson lui ont suspecté un cancer des testicules. L'acteur a confié à Esquire qu'attendre les résultats des examens médicaux a été particulièrement compliqué.

Les médecins de Dwayne Johnson lui ont suspecté un cancer des testicules.
Les médecins de Dwayne Johnson lui ont suspecté un cancer des testicules.
ats

Covermedia

12.06.2026, 10:38

Dwayne Johnson a dû faire face, en secret, à une inquiétude médicale sérieuse. L'acteur de 54 ans a révélé au cours d'une interview pour le magazine Esquire qu'il avait remarqué une grosseur au niveau de son testicule gauche et que celle-ci lui faisait mal lorsqu'il la touchait.

Il a appelé son médecin deux jours plus tard et s'est rendu à son cabinet le lendemain. Le médecin a palpé la zone et estimé qu'il pouvait s'agir d'un cancer des testicules ou d'une épididymite, une inflammation du canal situé derrière le testicule. Il lui a conseillé de passer une échographie le lendemain matin.

Entre l'examen initial et l'échographie, Dwayne Johnson a dû participer à une journée entière d'événements pour promouvoir son troisième et dernier film Jumanji aux côtés de Kevin Hart et Jack Black, souriant aux caméras et aux fans tout en s'inquiétant pour sa santé.

«J'ai donc dû vivre avec ça pendant ces vingt-quatre heures, sans savoir – et j'ai dû être présent toute la journée, plaisanter, faire des discours», a-t-il raconté. « Au fait: je vais bien... Mais je ne le savais pas à ce moment-là, et c'était vraiment pénible.»

«Les bébés sont tout». Dwayne Johnson recourt au vaudou pour que Taylor Swift et Travis Kelce aient un enfant

«Les bébés sont tout»Dwayne Johnson recourt au vaudou pour que Taylor Swift et Travis Kelce aient un enfant

Promotion

Dwayne Johnson, qui a laissé entendre qu'il souffrait d'une épididymite, a admis qu'il n'avait pas parlé à sa femme, Lauren Hashian, de son problème de santé avant d'avoir reçu les résultats.

«Je ne l'ai même pas dit à Lauren. Je ne voulais pas l'inquiéter avant de savoir s'il y avait vraiment de quoi s'inquiéter», a-t-il expliqué. « Mais! Je vais bien. Voilà.»  Le comédien a commencé à fréquenter son épouse en 2007. Le couple s'est marié à Hawaï en août 2019 et a deux filles, Jasmine et Tiana.

Dwayne Johnson assure aussi la promotion du prochain volet de Vaïana, une version live action des films d'animation de Disney sortis en 2016 et 2024, dans lequel il incarne le demi-dieu Maui, qu'il avait déjà doublé auparavant. Vaïana, la légende du bout du monde, sortira en France le 8 juillet.

Les plus lus

Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Un serpent géant dévore une femme sous les yeux de son mari
Donald Trump prend une décision polémique !
Tout le monde se l’arrache ! Cette actrice secoue le cinéma français
Le mpox gagne du terrain en Suisse romande et change de visage
Stade plein selon la FIFA, tribunes clairsemées à l'écran: qui croire ?