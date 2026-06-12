Les médecins de Dwayne Johnson lui ont suspecté un cancer des testicules. L'acteur a confié à Esquire qu'attendre les résultats des examens médicaux a été particulièrement compliqué.

Les médecins de Dwayne Johnson lui ont suspecté un cancer des testicules. ats

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Dwayne Johnson a dû faire face, en secret, à une inquiétude médicale sérieuse. L'acteur de 54 ans a révélé au cours d'une interview pour le magazine Esquire qu'il avait remarqué une grosseur au niveau de son testicule gauche et que celle-ci lui faisait mal lorsqu'il la touchait.

Il a appelé son médecin deux jours plus tard et s'est rendu à son cabinet le lendemain. Le médecin a palpé la zone et estimé qu'il pouvait s'agir d'un cancer des testicules ou d'une épididymite, une inflammation du canal situé derrière le testicule. Il lui a conseillé de passer une échographie le lendemain matin.

Entre l'examen initial et l'échographie, Dwayne Johnson a dû participer à une journée entière d'événements pour promouvoir son troisième et dernier film Jumanji aux côtés de Kevin Hart et Jack Black, souriant aux caméras et aux fans tout en s'inquiétant pour sa santé.

«J'ai donc dû vivre avec ça pendant ces vingt-quatre heures, sans savoir – et j'ai dû être présent toute la journée, plaisanter, faire des discours», a-t-il raconté. « Au fait: je vais bien... Mais je ne le savais pas à ce moment-là, et c'était vraiment pénible.»

Promotion

Dwayne Johnson, qui a laissé entendre qu'il souffrait d'une épididymite, a admis qu'il n'avait pas parlé à sa femme, Lauren Hashian, de son problème de santé avant d'avoir reçu les résultats.

«Je ne l'ai même pas dit à Lauren. Je ne voulais pas l'inquiéter avant de savoir s'il y avait vraiment de quoi s'inquiéter», a-t-il expliqué. « Mais! Je vais bien. Voilà.» Le comédien a commencé à fréquenter son épouse en 2007. Le couple s'est marié à Hawaï en août 2019 et a deux filles, Jasmine et Tiana.

Dwayne Johnson assure aussi la promotion du prochain volet de Vaïana, une version live action des films d'animation de Disney sortis en 2016 et 2024, dans lequel il incarne le demi-dieu Maui, qu'il avait déjà doublé auparavant. Vaïana, la légende du bout du monde, sortira en France le 8 juillet.