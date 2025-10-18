Dwayne Johnson adore être père... et que ses amis le soient aussi! Ainsi, lors du dernier épisode du podcast New Heights de Travis et Jason Kelce, The Rock a prétendu faire du vaudou pour assurer la fertilité du couple formé par Travis Kelce et Taylor Swift.

Dwayne Johnson

Covermedia Covermedia

Dwayne Johnson a affirmé avec humour qu'il avait fait du « vaudou» sur Travis Kelce et Taylor Swift pour les encourager à avoir des enfants. Lors du dernier épisode du podcast New Heights de Travis et Jason Kelce, Dwayne Johnson, également connu sous le nom de The Rock, a expliqué à quel point il aimait être père.

« Mes bébés, c'est mon tout. Jason, tu le sais, et un jour tu le sauras, Trav – les bébés sont tout», a déclaré l'acteur, qui a trois filles, Simone, 24 ans, avec son ex-femme Dany Garcia, Jasmine, neuf ans, et Tiana, six ans, avec son actuelle épouse Lauren Hashian.

Jason Kelce, qui a quatre filles – Wyatt, six ans, Elliotte, quatre ans, Bennett, deux ans, et Finn, six mois – avec sa femme Kylie Kelce, a approuvé, expliquant que ses priorités ont complètement changé après être devenu père. « C'est comme si la hiérarchie de mes priorités avait complètement changé. C'est fou. Tu verras, Trav, c'est fou», a-t-il déclaré.

La star du football américain Travis Kelce et la chanteuse Taylor Swift ont annoncé le 26 août qu'ils étaient fiancés. «Nous mettons le vaudou sur toi et Taylor en ce moment même», a plaisanté Dwayne Johnson.

Taylor Swift a rarement parlé de son désir d'avoir des enfants, mais dans sa récente chanson Wi$h Li$t, les paroles laissent entendre qu'elle et Travis pourraient envisager de fonder une famille un jour. Les paroles peuvent se traduire ainsi: « Je te veux juste / J'ai deux enfants, tout le quartier te ressemble / Nous disons au monde de nous laisser tranquilles... et ils le font / Wow / Je rêve d'une allée avec un panier de basket / Bosser, s'installer, avoir une liste de souhaits / Je te veux juste toi». Taylor Swift, qui a 35 ans, et Travis Kelce, qui en a 36, ont commencé à se fréquenter à l'été 2023.