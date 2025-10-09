Ed Sheeran a assuré dans l'émission Last Meals de Mythical Kitchen qu'il avait réussi à accorder sa vie de famille et son emploi du temps de star internationale. Ses filles étant encore très jeunes, il les emmène en tournée...

Ed Sheeran a révélé qu'il avait trouvé le « parfait équilibre» entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

La star britannique participe au dernier épisode de l'émission Last Meals de Mythical Kitchen, qui sera diffusé ce jeudi, et explique comment il jongle avec ses engagements personnels et privés.

Ed Sheeran élève deux filles – Lyra, cinq ans, et Jupiter, trois ans – avec sa femme Cherry Seaborn. Le chanteur se sent le plus heureux lorsque sa famille voyage avec lui.

« Mes filles sont en tournée avec moi depuis le début de Mathematics», a déclaré Ed Sheeran à l'animateur Josh Scherer, en référence à la tournée qui s'est déroulée d'avril 2022 à septembre 2025. « J'ai l'impression que ma vie ne fonctionne que lorsque nous sommes ensemble.»

Ed Sheeran a poursuivi sa discussion sur l'organisation de la tournée, en insistant sur le fait que le bonheur de sa jeune famille primera toujours sur ses obligations professionnelles. « Je pense être à un stade de ma carrière où ma vie de famille a la priorité et où je peux faire tout cela en même temps – c'est en quelque sorte l'équilibre parfait», juge-t-il.

Josh Scherer a demandé également au chanteur d'Azizam, âgé de 34 ans, s'il se sentait obligé de faire des tournées dans le monde entier. « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une obligation», a répondu le chanteur dont les spectacles se donnent à guichet fermé à travers le monde. « J'aime vraiment ma carrière. J'aime les tournées, j'aime écrire des chansons. Les tournées sont arrivées à un point où, en raison de l'évolution de ma carrière, elles peuvent s'adapter à ma famille et je peux dicter ce que je fais.»

Ed Sheeran se prépare à se produire en Europe en décembre, puis en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Nord dans le cadre de la tournée The Loop en 2026.