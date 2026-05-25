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«Ma vie est aujourd'hui très différente» Un rupture pour Ed Sheeran !

Covermedia

25.5.2026 - 10:04

Ed Sheeran ne sortira plus de disques chez Warner Music Group. Le chanteur a annoncé dans un communiqué transmis à Music Week qu'il était dorénavant un artiste indépendant.

Ed Sheeran ne fait plus partie de Warner Music Group.
Ed Sheeran ne fait plus partie de Warner Music Group.
Covermedia

Covermedia

25.05.2026, 10:04

Vendredi, le musicien a annoncé dans un communiqué relayé par Music Week qu'il s'était séparé d'Atlantic Records et d'Asylum Records le mois dernier. Cela faisait 15 ans qu'Ed Sheeran était sous contrat avec le label.

L'interprète de Shape of You est désormais officiellement un artiste indépendant et sortira sa musique sur son propre label, Gingerbread Man Records. Ed Sheeran a tenu à préciser que cette séparation était à l'amiable et qu'il ne s'agit pas d'une situation du type « artiste mécontent qui quitte sa maison de disques».

« Il s'agit d'un garçon qui a commencé comme adolescent dans l'entreprise avec des priorités différentes, jusqu'à l'homme père de deux enfants qui existe maintenant, qui sent qu'il a besoin d'un changement dans sa façon de faire les choses professionnellement», a-t-il ajouté.

Le chanteur de Bad Habits a signé chez Warner après une rencontre fortuite avec Ed Howard, anciennement responsable de l'A&R pour Asylum, lors d'un concert à Notting Hill en 2009, selon Rolling Stone. Il a sorti son premier album, Plus, avec Atlantic/Asylum en septembre 2011.

Les labels ont ensuite supervisé la sortie de six autres albums d'Ed Sheeran, dont Multiply, Divide, Subtract, Equals et Play, la nouvelle série qui démarre. Au cours de cette période, le musicien est devenu l'une des plus grandes stars de la pop de sa génération.

« Au cours des 15 dernières années, j'ai produit tellement de musique et j'ai connu tellement de succès avec cette entreprise. Nous avons construit quelque chose d'incroyable ensemble, et nous avons vécu des choses qui ont changé notre vie», a écrit Ed Sheeran.

« Ma vie est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était lorsque j'étais adolescent, et je sens depuis longtemps dans mes tripes que beaucoup de choses doivent changer dans ma vie professionnelle. Au fond, je suis un auteur-compositeur-interprète qui donne des concerts dans des pubs. En 15 ans, je me suis transformé en pop star qui joue dans des stades. C'est une chose étonnante, mais c'est aussi très difficile de s'y retrouver», a-t-il confié.

Warner Music Group a déclaré à Music Week: « Warner Music Group est fier d'avoir soutenu Ed dans sa découverte et son ascension remarquable au cours des 15 dernières années, et reconnaissant de son partenariat continu. Toute la famille Warner Music souhaite le meilleur à Ed alors qu'il entame le prochain chapitre de son extraordinaire voyage artistique.»

Dans sa note, Ed Sheeran a conclu: « Je quitte l'entreprise avec beaucoup d'amour et de gratitude pour tout ce que nous avons accompli ensemble.»

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