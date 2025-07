Ed Sheeran a réalisé quelques toiles pendant son temps libre entre deux tournées. Le chanteur britannique compte désormais en vendre pour reverser les recettes à son association, qui soutient l'éducation musicale au Royaume-Uni.

Covermedia Covermedia

Ed Sheeran va dévoiler ce mois-ci sa première exposition de peintures à partir d'œuvres effectuées dans un «parking désaffecté» de Soho, à Londres.

Le chanteur de Thinking Out Loud a rebaptisé son exposition Cosmic Carpark Paintings. Elle se déroulera à la galerie HENI de Soho du 10 juillet au 1er août.

L'artiste les a créées en éclaboussant de peinture des toiles dans un style proche, selon lui, de «Jackson Pollock, mais avec de la peinture d'intérieur colorée».

«J'ai commencé à peindre à la fin de ma tournée Divide Tour en 2019 et c'est une chose que j'ai utilisé comme un exutoire créatif depuis lors», a-t-il expliqué dans un communiqué. « Quand j'étais enfant, mes deux parents travaillaient dans l'art, donc je m'y suis naturellement intéressé et j'ai toujours aimé étudier l'art à l'école. L'année dernière, j'étais en tournée et je profitais de mon temps libre au Royaume-Uni pour peindre. Chaque matin, je me rendais à un parking désaffecté de Soho, je peignais, puis je rentrais chez moi et je faisais cela tous les jours jusqu'à ce que je reparte en tournée».

Le chanteur de Shape of You a d'abord offert ses peintures à des proches, avant d'être encouragé par des amis, l'artiste Damien Hirst et le fondateur de HENI, Joe Hage, à «créer son propre truc».

L'entrée de l'exposition est gratuite et sans rendez-vous et les peintures sont disponibles à l'achat.

Les recettes seront reversées à la Ed Sheeran Foundation, qui soutient l'enseignement de la musique au Royaume-Uni.