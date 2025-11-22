  1. Clients Privés
Dépassée, la cancel culture? Eddie Murphy: «Si je devais recommencer, je dirais ce que j'ai envie de dire»

Covermedia

22.11.2025 - 10:02

Pour Eddie Murphy, la cancel culture, c'est déjà du passé. L'acteur et humoriste a assuré au Hollywood Reporterque « les comiques parlent de manière plus folle que jamais».

Eddie Murphy a fait part de ses réflexions au Hollywood Reporter sur la cancel culture, ou culture de l'annulation.
Eddie Murphy a fait part de ses réflexions au Hollywood Reporter sur la cancel culture, ou culture de l'annulation.
Covermedia

Covermedia

22.11.2025, 10:02

Eddie Murphy a fait part de ses réflexions au Hollywood Reporter sur la cancel culture, ou culture de l'annulation.

L'humoriste et acteur est optimiste. Il a expliqué au média qu'il ne craignait pas d'être censuré (annulé) et qu'il pensait que la cancel culture s'était largement estompée.

« Je ne vois pas de comédien qui aurait été censuré pour avoir raconté une blague. J'ai l'impression que toute cette histoire de censure n'était qu'un moment où les gens se disaient: «Les comédiens doivent faire attention à ce qu'ils disent»», a-t-il analysé.

Au contraire, il estime que la liberté de ton est débridée. « Si vous allez dans les clubs, les humoristes parlent plus fort que jamais», a assuré le comédien de 64 ans. « Ils disent tout ce qu'ils veulent.»

La star de Shrek a également suggéré que les jeunes générations résistent à l'idée de la culture de l'annulation. « C'est une génération qui arrive aujourd'hui et qui rejette en bloc toute cette culture me*dique de l'annulation. Au diable cette culture du bannissement. Que les choses se passent comme elles doivent se passer», a-t-il déclaré au magazine.

Et lui-même insiste sur le fait qu'il ne céderait pas aux pressions. « Si je devais recommencer, je dirais ce que j'ai envie de dire et je ferais ce que j'ai envie de faire», a-t-il estimé. « Je ne pense même pas à être annulé à 64 ans, après 50 ans dans le métier.»

Eddy Murphy a d'ailleurs laissé entendre qu'il envisageait de revenir au stand-up: « Je dois m'amuser pour que ça marche, donc si l'envie me prend, je monterai sur scène et je le ferai.»

L'acteur fait actuellement la promotion de son nouveau documentaire Netflix, Moi, c'est Eddie, qui retrace son parcours, de jeune comédien de stand-up à star hollywoodienne connue pour des films tels que Le Flic de Beverly Hills, Norbit et Dr Doolitle

