Problèmes de santé Sale année pour Eddy Mitchell, 82 ans: «J'ai eu peur»

Covermedia

4.12.2025 - 10:35

Eddy Mitchell veut tourner la page de 2025 et des ennuis de santé qu'il a connus durant cette «année difficile». Mais le chanteur de La Dernière Séance «va mieux», a-t-il déclaré à l'antenne de RTL.

Eddy Mitchell a hâte que l'année 25 se termine. (archive Paléo 2011)
Eddy Mitchell a hâte que l'année 25 se termine. (archive Paléo 2011)
KEYSTONE

Covermedia

04.12.2025, 10:35

04.12.2025, 10:37

Eddy Mitchell a hâte que l'année 25 se termine.

Et pour cause, le roi du rock français a connu son « annus horribilis»...

« J'en ai plein le dos. De 25, je ne veux plus entendre parler», a déclaré l'artiste de 82 ans au micro de RTL. Et s'il attend le 31 décembre, ce n'est pas pour les cotillons! Le chanteur de «Il ne rentre pas ce soir» espère avec impatience 2026 pour effacer les mauvais souvenirs que 2025 lui a laissés. Cette année noire a été celle où des problèmes de santé ont contraint le chanteur de «Sur la route de Memphis» à annuler sa tournée estivale (six concerts) pour suivre « un traitement médical strict et se reposer».

« J'étais impatient de vous retrouver cet été, mais ma santé doit passer avant tout. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de mon public et à vous assurer que je ferai tout mon possible pour revenir sur scène dès que cela sera possible», avait-il alors annoncé à son public déçu.

Aujourd'hui, il en dit un peu plus sur ce qui l'a tenu loin de la scène. Et il est vrai qu'il a accumulé les ennuis! «J'ai passé une année difficile parce que pneumonie, erreurs de diagnostic, de toubib, pas mal de choses... Et pour couronner le tout, j'ai perdu l'équilibre et je me suis cassé le bras. Pas mal!» a-t-il raconté dans une interview exclusive pour RTL le 3 décembre (25). Il est évidemment «passé par la case hôpital», mais il s'est montré être un patient discipliné pour recouvrer la santé.

Avec honnêteté, le parolier-interprète et acteur, a avoué qu'il avait bien cru que ses capacités pour chanter allaient être menacées. «J'ai eu peur, pas de mourir, mais de perdre la voix, de perdre ce qui fait qu'on fonctionne», a déclaré l'artiste auquel les Victoires de la musique ont rendu hommage en février 2025 avec une Victoire d'honneur.

Heureusement, il va « mieux»... mais prudent, il avoue qu'il « croit» être tiré d'affaire, ajoutant avec sa pointe d'humour habituel... « j'espère». Et ses fans fidèles aussi!

