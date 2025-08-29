Sobre, joli, efficace: Elie Semoun a fait part sur Instagram de la naissance de son bébé avec un message succinct et une photo en noir et blanc. Et c'est un garçon!

Elie Semoun a partagé sa joie d'être à nouveau papa. Covermedia

« Un petit monsieur est né», indique le comédien sur Instagram, en ajoutant la date et l'heure de l'heureux événement.

Le nourrisson est né le jeudi 28 août 2025 à 10 h28. Son prénom, en revanche reste un secret.

Elie Semoun a accompagné son sobre message d'une photo en noir et blanc: une petite main (aux longs ongles) tient serré un doigt que l'on devine être celle du fier papa. A 61 ans, l'acteur du Doudou est donc père pour la deuxième fois: il a déjà un fils de 29 ans, Antoine.

Elie Semoun avait annoncé au printemps que sa compagne Aude et lui attendaient un bébé « pas prévu», mais qu'il s'agissait « d'un accident heureux». Les nombreux amis du comédien se sont réjouis pour lui et Aude de l'arrivée du bébé et ont laissé des messages de félicitation et des émojis en commentaires.

La rentrée va être chargée pour l'acteur, qui, en plus de ses nouvelles responsabilités parentales, remontera sur scène avec son spectacle Cactus dès le mois d'octobre. Au programme également la finalisation de la production de son prochain film, Ducobu et le fantôme de Saint Potache. Heureusement, la petite famille va vivre au calme, en Ile-de-France, dans une belle maison entourée de verdure où Elie Semoun vit depuis plus de dix ans.