Ellen DeGeneres et son épouse, Portia de Rossi, ont posé leurs valises au Royaume-Uni. Le couple n'avait pas initialement prévu de vivre outre-Manche à temps plein.

Ellen Degeneres

Covermedia Covermedia

Ellen DeGeneres a confirmé avoir déménagé au Royaume-Uni à cause du président américain Donald Trump.

L'animatrice et sa femme Portia de Rossi auraient acheté l'an dernier une propriété dans la région pittoresque des Cotswolds, en Angleterre.

Lors d'un échange récent avec l'animateur Richard Bacon, l'ancienne animatrice de talk-show a expliqué que son épouse et elle avaient décidé d'y rester de façon permanente après l'élection de l'élu républicain pour un second mandat en novembre 2024.

Ellen DeGeneres a d'abord confirmé par un simple « oui» que Donald Trump était la raison de son déménagement. « Nous sommes arrivés ici la veille de l'élection et nous nous sommes réveillés avec beaucoup d'émojis en pleurs envoyés par nos amis, et je me suis dit: «Il est repassé». Puis nous nous sommes dit: «On reste ici», a-t-elle ajouté, selon la BBC.

Les deux femmes se sont mariées en 2008 après l'annulation de l'interdiction du mariage homosexuel en Californie.

Mais la star de télévision de 67 ans est désormais préoccupée par les récentes mesures prises par les dirigeants de la Convention baptiste du Sud pour revenir sur l'arrêt de la Cour suprême autorisant le mariage homosexuel.

« L'Eglise baptiste d'Amérique tente d'annuler le mariage gay», a-t-elle poursuivi. « Ils essaient littéralement de l'empêcher de se produire à l'avenir, voire de l'inverser. Portia et moi sommes déjà en train d'étudier la question, et s'ils le font, nous renouvellerons nos vœux ici».

Par ailleurs, Ellen DeGeneres se plaît dans la campagne anglaise, qu'elle a qualifiée d'« absolument magnifique».

« Nous ne sommes pas habituées à voir ce genre de beauté. Les villages, les villes et l'architecture – tout ce qu'on voit est charmant et c'est juste un mode de vie plus simple», a-t-elle estimé. « C'est propre. Tout est mieux ici – la façon dont les animaux sont traités, les gens sont polis. J'adore cet endroit. Nous avons emménagé en novembre, ce qui n'était pas la période idéale, mais j'ai vu de la neige pour la première fois de ma vie. Nous adorons ce lieu. Portia a fait venir ses chevaux, j'ai des poules et nous avons eu des moutons pendant deux semaines».

A la suite de nombreuses allégations concernant une culture d'entreprise toxique, Ellen DeGeneres a mis fin au bout de 19 saisons à son Ellen DeGeneres Show en 2021. La star a aussi dévoilé son dernier one woman show, For Your Approval, sur Netflix en septembre 2024.