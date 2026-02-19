  1. Clients Privés
«Ils l'ont arrêté plusieurs fois.» Elodie Gossuin victime d'un «vampire émotionnel»

Covermedia

19.2.2026 - 10:13

Elodie Gossuin revient dans son livre Miss à nu, sorti le 19 février aux éditions Leduc, sur son parcours personnel. Et pour Paris Match, l'ancienne Miss France a accepté d'évoquer une relation toxique qui a marqué ses jeunes années.

Elodie Gossuin
Elodie Gossuin

Covermedia

19.02.2026, 10:13

Elodie Gossuin file le parfait amour depuis vingt ans avec Bertrand Lacherie, avec qui elle a eu quatre enfants.

Mais dans Miss à nu, sorti le 19 février aux éditions Leduc, Miss France 2001 revient notamment sur les amours tourmentés qu'elle a connus dans sa jeunesse. A 17 ans, l'ancienne reine de beauté vivait une histoire avec un « pervers narcissique» qui l'a « marquée au fer rouge», comme elle s'en est confiée dans Paris Match.

Une relation dont elle a parlé à ses enfants. « La discussion est venue quand ils nous ont demandé avec Bertrand si nous avions déjà fait l'amour avec d'autres personnes avant. Et rapidement, on en est venu à parler de «Bob», mon premier petit ami dont j'ai subi l'emprise pendant des années», explique celle qui a eu peur que ses enfants soient « confrontés à du harcèlement et de la manipulation».

Ce « vampire émotionnel» était encore présent quand l'aventure Miss France a commencé. « Il savait où me harceler, devant quel hôtel. Recevoir 500 messages par jour, des appels toute la journée, quelqu'un qui te menace de se suicider toutes les semaines... C'est épuisant», rapporte la chroniqueuse de 45 ans.

Heureusement, Elodie Gossuin a « réussi à garder (s)es yeux d'enfant dans le cadre de Miss France, sans qu'il ne pourrisse (s)on conte de fées», se réconforte-t-elle. « Il n'a pas eu ce pouvoir.» Certains agents de la sécurité du comité Miss France savaient. « Ils l'ont arrêté plusieurs fois. Ils me protégeaient et lui interdisaient de venir me voir, me conseillaient de mettre un terme à cette relation», ajoute-t-elle.

Plus facile à dire qu'à faire pour la jeune femme « sous emprise», qui pourra compter sur « son sauveur», Bertrand Lacherie, pour faire fuir définitivement son harceleur.

« J'ai jeté et réécrit ce chapitre dix fois. J'ai voulu le retirer mais on m'a fait promettre de le laisser», avoue Elodie Gossuin, qui s'est décidée à « briser le silence» observé par « les héritières de générations de non-dits et de secrets».

