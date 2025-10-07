Elodie Poux était visée par un colis piégé intercepté en Dordogne. Deux autres personnalités étaient également la cible de l'expéditeur: le député Manuel Bompard et la journaliste Estelle Denis. Sur Instagram, l'humoriste a choisi de répondre par l'humour.

Rédaction blue News Valérie Passello

Des colis piégés adressés aux trois personnalités ont été interceptés en Dordogne. Ils contenaient des dispositifs explosifs peu puissants, dont l'un se serait déclenché dans la camionnette d'un facteur sans faire de blessé, relate notamment «Le Parisien».

Sur Instagram, l'humoriste a choisi de répondre par l'humour: elle énumère plusieurs menaces déjà reçues auparavant, soulignant qu'elle n'avait alors pas pris la parole. «Mais là, que vous m'envoyiez ce genre de petits cadeaux, je m'insurge! On n'envoie pas des colis piégés aux gens», martèle l'humoriste.

L'humoriste Elodie Poux préfère rire de la haine. Imago

Sans pour autant perdre son sens de la répartie: «Je n'ai rien contre le fait de recevoir des cadeaux, mais je préférerais des chocolats. Je préfère m'exploser le bide que d'exploser tout court», ajoute-t-elle.

Revenant sur cette intervention dans «Le Parisien», Elodie Poux ajoute: «Pour moi la peur ne doit jamais au grand jamais prendre le pas ni sur nos vies, ni sur le travail que personnellement j’accomplis: faire rire les gens». Relevant à quel point son métier est délicat à l'heure actuelle, elle indique encore: «J’espère que mon message touchera aussi ceux qui se permettent d’insulter les humoristes, bien cachés derrière leurs écrans. Cette haine peut avoir des répercussions graves.»

À l'instar d'Estelle Denis et de Manuel Bompard, Elodie Poux a été avertie par les forces de l'ordre, qui lui ont conseillé de faire preuve de vigilance. Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade de recherche de Nontron et la section de recherche de Bordeaux.