Elodie Poux souffre d'un trouble neurologique qui lui cause des soucis au quotidien: la prosopagnosie. L'actrice de Scènes de Ménage s'est confiée dans le portrait de 50'Inside, sur TF1.

Elodie Poux

Covermedia Covermedia

Elodie Poux souffre de prosopagnosie.

Ce trouble neurologique rare, derrière un nom difficile à prononcer, cache un handicap au quotidien: l'impossibilité de reconnaître le visage des gens qu'elle connaît.

Effectivement, l'actrice de Scènes de Ménage, depuis son plus jeune âge, ne reconnaît personne, pas même ses proches. « Je peux ne pas reconnaître un oncle, une personne avec qui je travaille depuis dix ans», avoue-t-elle à Isabelle Ithurburu dans le portrait de 50'Inside, sur TF1.

Or non seulement c'est très compliqué à vivre, mais en plus, les autres vous jugent mal, ne pensant évidemment pas qu'il s'agit d'un trouble neurologique mais plutôt d'une attitude distante, voire méprisante. « Je sais dans la vie de tous les jours, surtout dans des événements où on est tous réunis, que je blesse beaucoup de personnes», explique l'humoriste actuellement membre du jury de la septième saison de Mask Singer.

« Mais j'espère qu'ils me croient et qu'ils savent que ce n'est pas exprès», ajoute-t-elle. D'autant qu'un diagnostic a été posé sur son problème, et qu'Elodie Poux, « hyper soulagée», peut appuyer ses excuses sur une raison médicale officielle.

Ce n'est toutefois pas suffisant! Certains « soit n'y croient pas, soit se disent: «Mais moi quand même?»», raconte la jeune femme, ajoutant « Comme si ça avait une importance...»

Heureusement, certains la croient et même cherchent à l'aider. « Les gens qui l'ont entendu, qui savent et qui me connaissent se représentent quand ils me croisent», ajoute-t-elle en soulignant « Ça facilite grandement ma vie!»

Pour se rassurer sur son avenir, Elodie Proux peut se référer à une star qui se dit atteinte du même trouble et a fait une belle carrière: Brad Pitt. Quant à Thierry Lhermitte, dont la rumeur disait qu'il en était lui aussi atteint, il est simplement « pas très physionomiste», comme il l'a indiqué au Parisien.

De toute manière, l'humoriste et chroniqueuse a su faire de son trouble une force: depuis sa percée en 2016, elle s'impose sur les planches avec son humour... tout en rêvant de devenir actrice de cinéma! En attendant, rendez pour la finale de Mask Singer, le 27 juin.