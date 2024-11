Elton John a du diabète et doit suivre un régime sévère et frustrant depuis plus de vingt ans. Le chanteur de Rocket Man s'est confié durant le podcast Ruthie's Tables sur ses restrictions alimentaires et ses fantasmes en matière de nourriture.

Elton John a révélé les détails de son régime diabétique strict lors d'une longue interview accordée au podcast Ruthie's Table, le 11 novembre (24).

Il a été diagnostiqué avec un diabète de type 2 au début des années 2000 et a depuis travaillé dur pour gérer son taux de glycémie en mangeant les bons aliments.

Le chanteur de Rocket Man s'est confié sur ses restrictions alimentaires et ses fantasmes en matière de nourriture. «Je peux manger une pomme, je peux manger un peu de melon, a-t-il déclaré. Tant que vous êtes raisonnable, cela ne fait pas grimper votre taux de glycémie. »

Cependant, la star a conservé l'envie de manger des sucreries: « Mais ce dont j'ai envie, c'est de chocolat et de glace. Je ne peux pas manger de glace».

Lors de cet échange, le chanteur de Cold Heart a également décrit son repas idéal dans le couloir de la mort, c'est-à-dire les aliments qu'il choisirait pour son dernier repas s'il était sur le point d'être exécuté en prison. Et le diabète serait oublié!

«J'aime toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour moi, a admis Elton John. Le poulet frit, les beignets. Si j'avais un repas dans le couloir de la mort, il ne contiendrait rien d'autre que des sucreries, parce que je ne peux pas en manger maintenant. Je prendrais donc de la glace, des beignets, de la tarte aux pommes, du crumble à la rhubarbe, bla bla bla... »

Elton John a aussi donné un aperçu de ce qu'il mangerait avant de monter sur scène. «Ce serait probablement un petit steak et quelques légumes, a-t-il expliqué. Des protéines et des légumes, parce qu'on ne peut pas monter sur scène quand on a l'impression qu'on va tomber. C'est très désagréable. C'est tout. C'était un rituel.»

