Elton John: «J'ai malheureusement perdu la vue à l'œil droit»

Elton John a perdu la vue à son œil droit après une infection durant l'été. Dans Good Morning America, le chanteur britannique a récemment révélé que ce problème l'empêchait à ce stade d'enregistrer de nouvelles musiques.

Elton John a fait le point sur ses problèmes de vue. Covermedia

Covermedia

L'icône de 77 ans a révélé en septembre qu'il ne voyait plus de l'œil droit après avoir souffert d'une infection oculaire cet été.

Plus récemment, le chanteur a détaillé l'étendue de son problème dans l'émission Good Morning America.

« J'ai malheureusement perdu la vue à l'œil droit en juillet parce que j'ai eu une infection dans le sud de la France», a-t-il expliqué le 25 novembre. « Cela fait maintenant quatre mois que je ne vois plus rien. Et mon œil gauche n'est pas au mieux de sa forme.»

Or, si le musicien espère que sa vue s'améliorera, il a désormais du mal à enregistrer de nouvelles chansons.

« Il y a de l'espoir et des encouragements pour que tout aille bien», a-t-il commencé. « Mais je suis un peu coincé dans l'instant, parce que je peux faire quelque chose comme ça (l'interview), mais aller en studio et enregistrer, je ne sais pas. Parce que je ne vois pas les paroles pour commencer. Nous essayons de l'améliorer. Je ne vois rien, je ne lis rien, je ne regarde rien.»

Lors d'une apparition à la cérémonie du Rock And Roll Hall Of Fame l'année dernière, Elton John a laissé entendre qu'il travaillait sur un nouvel album. Un projet qui semble avoir stagné depuis. « Cela fait longtemps que je n'ai rien fait et il faut que je me bouge les fesses», avait-il dit.

L'artiste s'est exprimé pour la première fois sur son problème à l'œil en septembre. « Ce qui s'est passé avec mon œil est très pénible. J'ai l'habitude de me lever le matin, de regarder tous les journaux, les palmarès, tout ce qui se passe dans le monde sur le plan créatif. Et j'ai perdu cela pour le moment», avait confié Elton John à Variety.

Covermedia