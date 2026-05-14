«Mon corps pense qu'il est allergique à tout» : Emilia Clarke accumule les problèmes de santé

Emilia Clarke accumule les problèmes de santé. Après des anévrismes cérébraux, l'actrice de Last Christmas souffre de deux maladies auto-immunes handicapantes, qu'elle a décrites lors du podcast How to Fail.

Emilia Clarke

Covermedia Covermedia

Emilia Clarke fait face avec courage à de nombreuses maladies.

L'actrice de Game of Thrones, qui a souffert d'anévrismes cérébraux en 2011 et 2013, a révélé dans l'épisode de mercredi 13 mai (26) du podcast How to Fail qu'elle est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos (SED) et du syndrome d'activation mastocytaire (SAMA).

Bien qu'elle n'ait pas divulgué quand le diagnostic de ces maladies a été porté, Emilia Clarke a admis qu'elle n'a été «correctement réparée» que cette année.

«Je fais examiner mon cerveau tout le temps et il va très bien. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles je sais maintenant que j'ai vécu à la suite d'une lésion cérébrale et que je n'ai corrigées correctement que cette année, ce qui est fou», a déclaré la jeune femme de 39 ans.

Lorsqu'on lui a demandé de préciser ces «autres choses», elle a poursuivi: « Connaissez-vous le syndrome d'Ehler-Danlos? J'en suis atteinte. Je suis sur ce spectre, le spectre de l'hypermobilité. Il y a des choses qui sont une répercussion de ce syndrome, dont le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire. En gros, cela signifie que j'ai beaucoup d'inflammation parce que mon corps pense qu'il est allergique à tout».

Le SED est un groupe de maladies héréditaires rares du tissu conjonctif qui affectent généralement la peau et les articulations. Le SAMA, ou mastocytose, est un trouble immunitaire chronique dans lequel les mastocytes envoient par erreur des avertissements au système immunitaire.

Emilia Clarke a expliqué à l'animatrice du podcast, Elizabeth Day, qu'après avoir consulté un médecin aux États-Unis, elle se sentait mieux qu'elle ne l'aurait cru.

«J'ai un médecin remarquable aux États-Unis qui a tout réglé et je me sens très bien. D'une façon que je n'avais jamais ressentie, quand vous vous dites: «C'est bon, parce qu'aucune de ces choses n'interrompt ma vie de manière massive»», a déclaré la comédienne britannique.

L'actrice de Last Christmas a ajouté qu'elle n'est plus rongée par la peur d'une nouvelle hémorragie cérébrale, mais il lui a fallu quelques années après la dernière pour y parvenir. « Quelques années plus tard, je me suis rendu compte que je n'y pensais plus. Un matin, on se réveille et on se dit: «Oh, ça fait un moment que je n'ai pas pensé à ça»», a-t-elle raconté.