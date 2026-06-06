Emilia Clarke regrette Terminator Genisys. L'actrice de Game of Thrones s'est également exprimée sans détours sur l'accueil réservé à Secret Invasion et à Solo: A Star Wars Story.

Emilia Clarke a incarné le personnage emblématique de Sarah Connor aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans le reboot de 2015.

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Emilia Clarke estime que «Terminator Genisys n'aurait jamais dû arriver» L'actrice de Game of Thrones a incarné le personnage emblématique de Sarah Connor aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans le reboot de 2015 et cinquième volet de la franchise. Ce film a été largement descendu par la critique et a rapporté moins que prévu au box-office.

Lors d'une interview avec Variety, la star a parlé sans détour de ses échecs sur grand et petit écrans, reconnaissant que ses incursions dans des franchises existantes n'avaient pas été particulièrement couronnées de succès.

«Star Wars? Ils n'ont pas aimé. Terminator? Ça n'aurait jamais dû arriver», a-t-elle admis. «Mais c'étaient des rôles que j'avais acceptés, vous voyez ce que je veux dire?»

Emily Clarke, qui a joué dans le spin-off de 2018 Solo: A Star Wars Story, a également souligné que son incursion dans l'Univers cinématographique Marvel (MCU) avec la série Disney+ de 2023 Secret Invasion n'avait pas non plus été bien accueillie. «Je ne pense pas que quelqu'un ait aimé cette série, les gars. Je suis désolée!», a-t-elle noté en riant.

Prête à «attendre le bon projet»

L'actrice britannique a insisté sur le fait qu'elle ne prenait pas ces échecs personnellement, car elle avait rejoint des «franchises déjà existantes», résonnant: «Donc quand ça ne marche pas, ce n'est pas personnel». Cependant, cela lui a appris à dire non plus souvent à des rôles et à «attendre le bon projet».

Emily Clarke accepte désormais des rôles «pour la simple et unique raison que ce travail pourrait me plaire». «Mon lien avec un projet prend fin quand on dit: «Fin du tournage». Parce que ce n'est pas à moi de décider ce que les gens en penseront», a-t-elle fait remarquer.

Après Terminator Genisys, Arnold Schwarzenegger est revenu dans le rôle-titre pour une dernière apparition – Dark Fate en 2019 – aux côtés de la Sarah Connor originale, Linda Hamilton. Le film a reçu des critiques mitigées et a été un échec au box-office.