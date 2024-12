Emilie Dequenne souffre depuis 2023 d'un cancer rare et agressif. L'actrice belge a donné des nouvelles de son état de santé, expliquant pourquoi elle a passé les fêtes de fin d'année à l'hôpital.

Emilie Dequenne continue de se battre contre le corticosurrénalome, un cancer de la glande surrénale.

Invitée le 1er décembre dans Sept à Huit, l'actrice de 43 ans s'était confiée à Audrey Crespo-Mara sur son combat contre la maladie: « Une partie de mon cancer répond au traitement, mais une autre ne réagit pas, voire progresse. Malheureusement, la partie qui progresse est plus importante que celle qui régresse. Me voilà donc repartie pour une chimiothérapie similaire à celle que j'ai connue il y a un peu plus d'un an, avec un nouveau protocole qui, paraît-il, pourrait surprendre la tumeur. Mais cela implique une hospitalisation et bien d'autres contraintes.»

Et ce combat est loin d'être terminé. Emilie Dequenne a en effet partagé en ligne le 28 décembre une photo d'elle depuis son lit d'hôpital, où elle a retrouvé le sourire malgré les épreuves. En légende, elle a écrit: « Reprise des hostilités, enfin! (Oui, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, mon corps n'était pas prêt pour reprendre la chimio. J'ai dû rester à l'hôpital pour d'autres raisons...)». Avec une pointe d'humour, elle a ajouté: « Bref, meilleur cadeau de Noël ever! Et j'étais obligée de vous partager ma meilleure tête».

Malgré les obstacles, l'actrice continue d'affronter la maladie avec courage et détermination.