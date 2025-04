Emily Ratajkowski n'est pas satisfaite de sa coupe de cheveux actuelle. Mais ce n'est pas la pire tendance capillaire que la mannequin et actrice a suivie, comme elle l'a confié à W Magazine.

Emily Ratajkowski ats

Covermedia Covermedia

Dans une récente interview accordée à W Magazine, Emily Ratajkowski a avoué avoir encore quelques frissons en repensant à la période où elle avait les cheveux gaufrés.

« Au collège, je dormais avec des tresses tous les soirs pour avoir des cheveux gaufrés », a déclaré la mannequin et actrice, ajoutant qu'elle « a fait cela pendant une année entière ».

« J'ai mal au cœur quand je revois ces photos (sic) », a-t-elle poursuivi. « Je n'avais vraiment pas l'air bien. »

«La pire coupe de ma vie»

La star des défilés a fait les gros titres le mois dernier lorsqu'elle a dit à ses followers sur TikTok qu'elle venait d'aller au salon de coiffure et qu'elle s'était retrouvée avec « la pire coupe de cheveux de (s)a vie ». Elle a déclaré à la publication qu'elle décrirait sa frange actuelle comme un autre de ses regrets capillaires. « Oui, j'ai déjà eu une frange, mais elle ne commençait pas à l'arrière de ma tête », a-t-elle déclaré.

Ailleurs dans l'interview, Emily Ratajkowski a révélé que l'une de ses pires bêtes noires en matière de beauté est d'avoir « les lèvres trop roses ».

« Je suis plutôt du genre mauve et marron, j'adore le look des lèvres des années 90 », a-t-elle déclaré à la publication. « Je n'aime pas non plus les fards à joues qui descendent trop bas sur mon visage. Je n'aime pas le «boyfriend blush». Ça va bien à d'autres personnes, mais pas à moi. »

La tendance du « boyfriend blush », qui est récemment devenue populaire sur TikTok, consiste à appliquer le fard plus bas sur les joues, afin d'imiter un rougissement naturel ou un aspect rosé. « J'aime que mon blush remonte sur mes pommettes et sur mon nez, comme un coup de soleil. J'aime l'effet coup de soleil! » a poursuivi l'actrice de Gone Girl.